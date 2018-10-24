Родные погибшего Искандера Сулейменова требуют взыскать с виновницы ДТП 14,7 млн тенге

Сторона погибшего в ДТП в Астане Искандера Сулейменова требует взыскать 14,7 млн тенге ущерба, сообщает «Казинформ» . Соответствующий гражданский иск рассматривается во время судебного процесса по делу дорожно-транспортного происшествия.

«В соответствии с ч. 1 ст. 166 («Бездействие либо дача преступного приказа во время вооруженного конфликта») УК РК во время уголовного процесса рассматривается гражданский иск физических лиц о возмещении имущества и морального вреда. Восстановлению подлежит вред, причиненный преступлением, а также расходы на погребение, участие в процессах потерпевших и представителей производства по делу», - сообщил адвокат потерпевшей стороны.

Как он проинформировал, зачитывая исковые требования, «в результате преступления, совершенного ответчиком - подсудимой Мухитовой, причинен следующий имущественный вред: стоимость мотоцикла, который сгорел на месте и восстановлению не подлежит, составляет 3 млн 956 тыс. тенге; расходы на погребение, проведение похорон и поминального обеда составляют 7,124 млн тенге; расходы, понесенные в связи с проведением похорон, а также для участия в проведении досудебного расследования в суде – 2,542 млн тенге».

«Общая сумма причиненного вреда составляет 14,752 млн тенге», - уточнил адвокат.

Напомним, 22 июня текущего года на левобережье Астаны произошло ДТП, в котором погиб водитель мотоцикла. Позже выяснилось, что это 26-летний внук известного казахстанского писателя Олжаса Сулейменова – Искандер. Он был похоронен в Алматы. За рулем автомобиля, который столкнулся с мотоциклом, находилась 29-летняя Малика Мухитова, дочь начальника ДВД Кызылординской области, полковника полиции Кайрата Мухитова.

Мухитовой предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 345 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). На суде 17 октября перед дачей показаний она попросила прощения у родителей Искандера.