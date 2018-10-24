В Казахстане в январе 2019 года проведут ЕНТ

В министерстве образования и науки сообщили о проведении в январе 2019 года Единого национального тестирования, после которого абитуриенты, набравшие проходной балл, смогут поступить в вуз на платной основе. При этом те, кто претендует на образовательный грант, обязаны будут сдавать ЕНТ еще и летом.

«У абитуриентов появилась отличная возможность сдать ЕНТ в январе. После тестирования, которое пройдет в январе, можно поступить в вуз только на платной основе. Прием заявлений на Единое национальное тестирование будет осуществляться с 1 по 15 декабря текущего года. Государственные гранты распределяются после сдачи основного ЕНТ», - говорится в сообщении МОН.

При этом подчеркивается, что «абитуриенты, претендующие на государственный образовательный грант, в обязательном порядке должны сдать основное ЕНТ летом 2019 года».

«Тестируемый, набравший проходной балл в январе, с сертификатом ЕНТ может лишь претендовать на зачисление в ВУЗ на коммерческой основе», - уточнили в министерстве.

Пройти ЕНТ в январе 2019 года смогут учащиеся 11-12 классов средних школ (для зачисления в вузы на 2019-2020 учебный год на платной основе). Как считают в МОН, «это отличная возможность для учеников выпускных классов проверить свои знания перед основным ЕНТ». Также пройти тестирование смогут студенты, условно зачисленные в вузы и завершающие первый семестр.

«Студент проходит тестирование для официального зачисления и для продолжения обучения в вузе. В случае если студент не набирает проходной балл (50 баллов), он будет отчислен», - пояснили в ведомстве.

В МОН также подчеркнули, что «тестируемые после сдачи ЕНТ в январе не лишаются возможности сдать основное ЕНТ в июне и участвовать в конкурсе для присуждения государственных образовательных грантов».

Для подачи заявления на участие в январском тестировании необходимо обратиться в пункты проведения ЕНТ национального центра тестирования. При этом тестирование будет платное - 2242 тенге, заключили в МОН.