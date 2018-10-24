Завершена реконструкция 34 км нефтепровода «Узень – Атырау – Самара»

АО «КазТрансОйл» сообщило о завершении работ по замену трубы на участке 1031 – 1065 км нефтепровода «Узень – Атырау – Самара» общей протяженностью 34 км.

Как указывается в пресс-релизе компании, «для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации нефтепровода была применена труба в заводской изоляционной защите, которая значительно продлевает срок службы вновь вводимого участка».

«В 2019 году АО «КазТрансОйл» планирует провести реконструкцию следующих участков нефтепровода «Узень – Атырау – Самара» общей протяженностью 31 км: 801 – 807 км, 813 – 824 км, 830 – 831 км, 837 – 840 км, 851 – 853 км, 857 – 859 км и 862 – 867 км», - добавили в компании.

Казахстанский участок магистрального нефтепровода «Узень – Атырау – Самара» составляет 1235,3 км. По его трубам транспортируется нефть с месторождений Западного Казахстана.

АО «КазТрансОйл» – национальный оператор Республики Казахстан по магистральному нефтепроводу, владеет диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,4 тыс. км. Производственные объекты АО «КазТрансОйл» расположены в Карагандинской, Павлодарской, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Алматинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях Казахстана.