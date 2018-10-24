В Акмолинской области появится новый курорт

В Акмолинской области на берегу озера Большое Чебачье в Бурабайском районе построят новый курорт «Ак бура», сообщает «Казинформ» .

По информации областного управления туризма, курорт площадью 233 га будет построен в Щучинско-Боровской курортной зоне. «Ак бура» будет окружен двумя озерами: Текеколь и Большое Чебачье, с него будет открываться прекрасный вид на горы и озера.

«Курорт будет представлять собой круглогодичное место активного отдыха и развлечений, главным образом ориентированное на внутренний рынок. Широкий спектр объектов досуга, спорта и развлечений будут являться основными «точками притяжения» курорта и формирования спроса, обеспеченные местами проживания на 800 номеров и 424 частными домовладениями, являющиеся дополнительными драйверами спроса», - говорится в презентации проекта курорта.

При этом указывается, что концептуальный мастер-план был разработан таким образом, чтобы оставить нетронутым природный ландшафт.

Строительство курорта будет вестись за с участием инвесторов и в несколько этапов. На первом этапе планируется построить аквапарк и парк приключений, лыжную арену, развлекательный центр, на 50% курортный центр, семейный отель, СПА и веллнесс отель, а также 40-50 коттеджей.