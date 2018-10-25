Парламент Казахстана одобрил ратификацию Конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов

Депутаты сената в ходе пленарного заседания палаты одобрили проект закона «О ратификации Конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов и Протокола, дополняющего Конвенцию о борьбе с незаконным захватом воздушных судов».

В заключении комитета палаты по международным отношениям, обороне и безопасности отмечается, что Конвенция, подписанная в Пекине 10 сентября 2010 года, регламентирует криминализацию ряда новых угроз безопасности полетов гражданской авиации, в том числе использования воздушных судов в качестве орудия совершения акта терроризма, а также как транспортного средства по перевозке биологического, химического и ядерного оружия и связанных с ними материалов.

Законопроект расширяет и укрепляет международные рамки борьбы с актами терроризма, направленными против гражданской авиации.

Конвенция предусматривает установление уголовно-наказуемой ответственности в отношении лиц, совершивших незаконные акты в области гражданской авиации, сотрудничество между государствами в рамках постоянного механизма обмена информацией для выявления возникающих угроз, а также обеспечение прав человека и справедливого обращения с лицами, подозреваемыми в совершении актов терроризма.