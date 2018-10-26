Чистый инвестиционный доход пенсионных активов составил 3,4 трлн тенге – Нацбанк

«Пенсионные накопления вкладчиков (получателей) по состоянию на 1 октября 2018 года составили 8 891,5 млрд тенге, увеличившись за январь-сентябрь 2018 года на 1 110,7 млрд тенге (14,3%). За январь-сентябрь 2018 года произошло увеличение «чистого» дохода от инвестирования пенсионных активов на 623,6 млрд. тенге, который на 1 октября 2018 года составил 3 398,5 млрд. тенге», - говорится в сообщении финрегулятора.

На 1 октября количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам составило 9,8 млн, сумма пенсионных выплат за январь-сентябрь составила 130,9 млрд тенге.

«Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 октября 2018 года, по-прежнему, занимают государственные ценные бумаги РК и корпоративные ценные бумаги эмитентов РК (48,0% и 24,0%, соответственно, от общего объема пенсионных активов)», - добавили в Нацбанке.

Между тем совокупные активы банковского сектора на 1 октября 2018 года составили 24 538,9 млрд тенге, увеличившись с начала года на 1,6%. Как отметили в Нацбанке, в структуре активов преимущественную долю занимают кредиты – 49,7%, портфель ценных бумаг – 18,6%, наличные деньги, аффинированные драгоценные металлы и корреспондентские счета – 16,1%. При этом кредиты, по которым имеется просроченная задолженность более 90 дней, составляют 1 123,7 млрд тенге или 8,52% от ссудного портфеля.

Размер совокупных обязательств банковского сектора по состоянию на 1 октября составил 21 628,0 млрд тенге, увеличившись с начала года на 2,4%. Высокую долю в структуре обязательств банков занимают вклады клиентов – 76,9%, выпущенные в обращение ценные бумаги – 6,6%, займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций – 3,7%. Обязательства банков перед нерезидентами в совокупных обязательствах увеличились по сравнению с началом 2018 года с 5,56% до 5,77% (до 1 189,0 млрд тенге).

«Совокупный собственный капитал банковского сектора по состоянию на 1 октября 2018 года составил 2 910,8 млрд тенге, уменьшившись за январь-сентябрь 2018 года на 3,9%. Чистая прибыль (превышение текущих доходов над текущими расходами) составила 506,1 млрд тенге. Чистая процентная маржа и процентный спрэд банков второго уровня по состоянию на 1 октября 2018 года составили 5,11% и 4,04%, соответственно», - сообщил финрегулятор.