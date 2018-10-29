100-летие комсомола: депутаты спорили, нужно ли поздравлять друг друга

Правительственный час в мажилисе в понедельник едва не перерос в ссору между депутатами. Парламентарии не смогли договориться, стоит ли поздравлять друг друга со 100-летием комсомола. Причем в данном споре приняли участие депутаты от Ассамблеи народа Казахстана, фракций партий «Нур Отан» и «Ак жол», а вот коммунисты демократично промолчали.

«Наверное, будет правильно на сегодняшний день вспомнить период приобретения независимости Казахстаном, становления и 27-летнего развития. И при этом отметить тот большой вклад, который внесли в это бывшие комсомольцы, прошедшие школу комсомола, выросшие в его рядах и получившие опыт организационной, хозяйственной и политической работы, который пригодился при строительстве суверенного Казахстана. В зале практически все эту школу прошли, и хотелось бы отметить это и напомнить о хороших делах нашей молодости», - заявил на правчасе вице-спикер мажилиса, представитель от Ассамблеи народа Казахстана Владимир Божко.

Коллегу поддержал депутат фракции «Нур Отан» Сергей Звольский, который начал, что называется «с трибуны», поздравлять мажилисменов.

«Я хотел бы сегодня всех нас поздравить с праздником, 100-летием комсомола. Это же здорово, мы все были…», - сказал он, но его прервал Божко тем, что он уже намекнул на это.

В диалог вмешался лидер фракции партии «Ак жол» Азат Перуашев, которому не понравились высказывания коллег.

«Уважаемый Владимир Карпович! У нас официальное заседание мажилиса. Начинаем поздравлять. Вот вы в своем выступлении, сейчас еще коллеги, с днем комсомола. Нет такого праздника. Я, коллеги, хотел бы напомнить, в каком государстве мы живем. Мы живем в независимом Казахстане. У нас в календаре нет таких праздников. Если для кого-то это личный праздник, поздравляйте друг друга лично, пожалуйста. Не на официальном заседании мажилиса», - подчеркнул он.

Спустя некоторое время, когда слово для вопроса по теме заседания – государственно-частному партнерству – дали депутату от Ассамблеи народа Казахстана Ахмету Мурадову, он направил реплику в адрес Перуашева: «Я хотел бы поблагодарить своего коллегу Азата Турлыбековича за то, что он напомнил, в каком государстве мы живем. На самом деле 25 октября мы пропустили, но очень долго отмечали как День Республики, день, когда была принята декларация о государственном суверенитете Казахстана. Поздравляю, Азат Турлыбекович. И то, что мы сегодня можем так говорить уверенно с позиции партии, я думаю, что это ваше прошлое, комсомольская закалка позволяет вам так себя вести. Будьте здоровы!», - обратился он к лидеру фракции «Ак жол».

«Давайте по существу, господа», - вздохнул Божко.