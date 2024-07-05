На парламентских выборах в Великобритании побеждают лейбористы

Согласно экзитполу, на парламентских выборах в Великобритании уверенно побеждает Лейбористская партия во главе с сэром Киром Стармером, находившаяся в оппозиции последние 14 лет, сообщает Русская служба ВВС .

Экзитпол проводился на выходе со 130 избирательных участков в Англии, Шотландии и в Уэльсе. Из 152 избирательных округов, где подсчет голосов уже завершился, лейбористы победили в 118 (в том числе в 45, где на прошлых выборах победили или консерваторы, или Шотландская национальная партия), либерал-демократы – в 14 (в том числе в 11, где на прошлых выборах победили консерваторы), Консервативная партия сумела удержать 15 округов, еще в двух победили кандидаты от «Реформы».

По прогнозу, лейбористы получат абсолютное большинство в 650-местном парламенте – 410 мест, тогда как фракция тори сократится с 345 до 131 депутата. Также ожидается, что усилится позиция Либерал-демократической партии – она может получить в парламенте 61 место. Партия «Реформа» получит 13 мест, а представительство Шотландской национальной партии сократится всего до 10 мест.

Окончательные результаты появятся к раннему утру пятницы.

Поражение консерваторов связано, вероятнее всего, с их непопулярность в обществе. За 14 лет у власти тори отметились первым с 1950-х годов снижением уровня жизни населения.