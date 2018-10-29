Ретро-бонусы по социально-значимым товарам отменят в Казахстане

Они будут запрещены для 19 категорий товаров
Тамара Вааль, Астана, Vласть
Министерство национальной экономики планирует с нового года запретить ретро-бонусы для социально-значимых товаров. Об этом в понедельник в кулуарах мажилиса сообщил журналистам глава ведомства Тимур Сулейменов.
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