Ретро-бонусы по социально-значимым товарам отменят в Казахстане

Министерство национальной экономики планирует с нового года запретить ретро-бонусы для социально-значимых товаров. Об этом в понедельник в кулуарах мажилиса сообщил журналистам глава ведомства Тимур Сулейменов.

«На прошедшем заседании правительства мы докладывали о состоянии цен на социально-значимые товары. И в рамках нашей законотворческой работы мы инициировали в законопроекте, который сейчас придет, о предпринимательской и торговой деятельности, запрет на применение ретро-бонусов торговыми сетями», - рассказал Сулейменов.

Он объяснил, что ретро-бонусы – это договор, в соответствии с которым ты платишь торговой точке определенный процент за проданный товар.

«С одной стороны, это хорошо, потому что магазин продвигает, дает приоритетное место для торговли. Но по социально-значимым товарам это перекладывается на потребителей. Поэтому мы переговорили с ассоциацией торговых предприятий, они поддержали, что по 19 товарам ретро-бонусы применяться не будут», - подчеркнул глава Миннацэкономики.

Планируется, что соответствующий законопроект уже на этой неделе внесут в мажилис, а до конца года он будет подписан главой государства.