Казахстан и Украина договорились о взаимной помощи по уголовным делам

Генеральный прокурор Казахстана Кайрат Кожамжаров и министр юстиции Украины Павло Петренко сегодня в Астане подписали договоры о взаимной правовой помощи по уголовным делам и об экстрадиции, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры РК.

«Данные договоры позволят правоохранительным органам обеих стран проводить процессуальные действия по уголовным делам на территории каждой из них, а также экстрадировать лиц для привлечения к уголовной ответственности», - отмечается в сообщении.

Также подчеркивается, что «заключение подобных соглашений создает необходимую правовую базу для эффективного сотрудничества в сфере противодействия преступности и защите прав граждан».

Казахстан на сегодняшний день заключил порядка 60 двухсторонних международных договоров в области правовой помощи, экстрадиции и передачи осужденных.