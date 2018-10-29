Еще 4 казахстанских спортсмена дисквалифицированы за допинг

Еще четыре казахстанских спортсмена дисквалифицированы за допинг. Общее число отстраненных от соревнований в 2018 году спортсменов достигло 30 человек.

Как сообщается на сайте Казахстанского национального антидопингового центра, дисквалифицированы Азат Добаиев, Абзал Абильдашев (самбо), а также Александр Годованюк (водное поло) и Аслан Коригов (пауэрлифтинг).

Годованюк и Абильдашев дисквалифицированы до 2022 года, Коригов – до 2021 года, Добаиев – до 2020 года.

В сентябре сообщалось о дисквалификации 7 спортсменов.

Весной Казахстанский национальный антидопинговый центр сообщал, что за нарушение кодекса WADA (Всемирное антидопинговое агентство) в 2018 году отстранены от соревнований несколько казахстанских спортсменов – они уличены в употреблении запрещенных препаратов. Среди них лыжник Ердос Ахмадиев, тяжелоатлетка Гульназ Шамиева, Софья Емельянова, занимающаяся греблей на байдарках и каноэ, и биатлонистка Анна Кистанова.

Напомним, в Казахстане разработали проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам физической культуры и спорта», которым ужесточается ответственность за допинг – штраф в размере 50 МРП, возврат денежного поощрения, лишение пожизненной выплаты, спортивных званий, жилища, исключение из сборных. Разработчики предлагали ввести также и уголовную ответственность за допинг, но генеральная прокуратура отклонила эту норму.

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