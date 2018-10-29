Верховный суд отказал «Правовому медиацентру» в рассмотрении иска против МИК

Верховный суд (ВС) отказал неправительственной организации (НПО) «Правовой медиацентр» в рассмотрении иска против министерства информации и коммуникаций (МИК). Об этом Vласти сообщила директор «Правового медиацентра» Диана Окремова. Она также заявила, что НПО после решения Верховного суда планирует обратиться в комитет ООН по правам человека.

«Мы хотим написать письмо председателю Верховного суда, есть такая форма… Не обжалование, не знаю, последний крик о помощи. Потому что председатель Верховного суда Жакип Асанов как раз был разработчиком закона о доступе к информации. Кроме этого, мы собираемся подать жалобу в комитет ООН по правам человека, потому что мы считаем, что это грубейшее нарушение закона («О доступе к информации» - V), абсолютное несоблюдение его норм. Причем не только закона «О доступе к информации», а еще и Бюджетного кодекса, Конституции, всех стратегических документов, в которых говорится, что мы должны быть более прозрачными, открытыми и траспарентными. Такое решение Верховного суда идет вразрез со всеми этими документами», - сказала в интервью Vласти Окремова.

Также она добавила, что это решение ВС означает, что фактически закон «О доступе к информации» не работает: «Надо сказать, мы в шоке. Теперь я точно понимаю, что закона о доступе (к информации – V) нет, потому что это полное нарушение его норм. В тексте постановления, по сути, сказано, что приказ министра в данном случае является более высоким документом, чем закон».

В 2017 году в Казахстане изменили правила проведения конкурса по распределению государственного информационного заказа. Согласно действующим законам, решение о распределении государственного информационного заказа выносит специальная комиссия. Ранее средства в рамках госинформзаказа распределялись через государственные закупки.

В июле прошлого года на сайте МИК опубликовали протокол итогов размещения госзаказа по проведению государственной информационной политики на республиканском уровне. При этом в ведомстве отказались обнародовать информацию о том, кто получил бюджетные средства общей суммой свыше 2 млрд тенге. Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев своим приказом отнес эти данные к информации «для служебного пользования», предоставив только общую сумму, сообщали ранее в «Правовом медиацентре».

Эти действия общественники решили оспорить в суде, надеясь узнать, какие частные СМИ получили средства (аналогичный вопрос о государственных СМИ не стоял, потому что, по словам Окремовой, эта информация и так известна) и в каком размере.

Ранее в суде отметили, что раз общая сумма предоставлена, то «права фонда не нарушены».

Общественники настаивают, что согласно закону о доступе к информации, информация о формировании и расходовании средств из госбюджета не подлежит ограничению.

В постановлении Верховного суда, часть которого на своей странице в Facebook опубликовала юрист медиацентра Гульмира Биржанова, сказано: «Отказать в передаче ходатайства о пересмотре решения специализированного межрайонного экономического суда города Астаны от 25 января 2018 года и постановления судебной коллегии по гражданским делам суда города Астаны от 4 апреля 2018 года для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Казахстан. Копию постановления направить лицу, подавшему ходатайство. Судья А.Сарсенбаев».