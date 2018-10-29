Премьер России посетит Казахстан с официальным визитом

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 1 ноября посетит с официальным визитом Казахстан, сообщил в понедельник руководитель пресс-службы МИД РК Айбек Смадияров.

«1 ноября состоится официальный визит председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в Казахстан. В ходе визита ожидается встреча с руководством страны», - сказал Смадияров на брифинге в понедельник.

По его словам, в рамках встречи главы правительств Казахстана и России обсудят текущее состояние и перспективы развития казахстанско-российского сотрудничества в торгово-экономической, межрегиональной, транспортно-транзитной и культурно-гуманитарной сферы, а также взаимодействие по комплексу Байконур.

«Стороны также обсудят вопросы взаимодействия двух стран в рамках интеграционных объединений», - сообщил Смадияров.