Он был приговорен в 2015 году к шести годам заключения по делу о теракте в Бостоне
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Диас Кадырбаев вернулся в Казахстан – МИД
ИЛЛЮСТРАЦИЯ АР

Алия Иксанова, Астана, Vласть

Казастанец Диас Кадырбаев, осужденный в США по делу о теракте в Бостоне, вернулся в Казахстан, сообщил в понедельник руководитель пресс-службы МИД республики Айбек Смадияров.

«Наш гражданин Диас Кадырбаев 24 октября 2018 года прибыл в Алматы и сейчас находится на территории Казахстана», - сказал Смадияров на брифинге.

Как сообщалось ранее, Диас Кадырбаев вышел из тюрьмы и будет экстрадирован из США в Казахстан.

Напомним, казахстанские студенты Азамат Тажаяков и Диас Кадырбаев в июне 2015 года были приговорены в США к 3,5 и 6 годам лишения свободы соответственно за воспрепятствование расследованию теракта в Бостоне. Тажаяков 25 месяцев из этого срока провел в заключении в рамках следствия и судебного процесса. За хорошее поведение ему сократили срок на 15%, он вернулся на родину в июне 2016 года.

Во время международного марафона 15 апреля 2013 года было совершено два теракта. В результате погибли 3 человека, более 260 пострадали. Виновными в организации теракта признаны братья Тамерлан и Джохар Царнаевы. Первый погиб в перестрелке с полицией, второго задержали. В мае 2015 года присяжные вынесли ему смертный приговор.

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