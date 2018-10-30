Ракету «Союз-ФГ» перед запуском с «Байконура» разберут для проверки

Боковые блоки ракеты «Союз-ФГ», предназначенной для запуска грузовика «Прогресс МС-10» с космодрома «Байконур» 16 ноября, отсоединят для проверки, чтобы избежать аварии, аналогичной той, что произошла 11 октября. После проверки блоки присоединят обратно, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник на космодроме.

«Планируется, что сотрудники ракетно-космического центра «Прогресс» проведут последовательную отстыковку всех четырех боковых блоков ракеты-носителя от центрального блока. После этого специалисты осмотрят места стыковки на блоках ракеты-носителя. Затем запланировано проведение обратной сборки ракеты, в ходе которой боковые блоки будут пристыкованы к центральному», - сказал собеседник агентства.

Как отмечается, ракета, которую перепроверят, была собрана примерно в то же время, что и потерпевшая аварию.

Старт ракеты «Союз-ФГ» запланирован на 16 ноября в 21.14 мск.

Напомним, 11 октября при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» с космическим кораблем «Союз МС-10» с новым экипажем МКС на орбиту произошла авария. Космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Позже в «Роскосмосе» сообщили, что при аварии один из боковых блоков первой ступени «Союза-ФГ» не отделился, как положено, и столкнулся со второй ступенью. Возможно, ракета была повреждена во время окончательной сборки на космодроме. Окончательный отчет и перечень рекомендаций ракетно-космическим предприятиям утвердят 30 октября, а итоги работы комиссии планируется озвучить 1 ноября.