Новый график движения поездов вводится в Казахстане

С 9 декабря в Казахстане вводится новый график движения поездов на 2018-2019 годы, сообщила пресс-служба АО «Пассажирские перевозки».

В частности, с 9 декабря планируется совместно с ОАО «РЖД» запустить поезд сообщением «Караганда-Томск-2» с периодичностью курсирования через день. Поезд сообщением «Ташкент – Москва» через Бейнеу – Атырау – Кигаш будет курсировать один раз в неделю.

«С учетом обращений и пожеланий пассажиров, по согласованию с МИР РК, принято решение об ускорении поезда сообщением «Алматы-2 – Мангистау» за счет увеличения скорости и сокращения времени в пути следования на 4 часа», - добавили в компании.

Со 2 января 2019 года изменится маршрут следования поезда сообщением «Алматы-2 – Уральск»: поезд будет следовать через станции Астана – Тобол вместо станций Шымкент – Кызылорда.

Вместе с тем «для удовлетворения потребностей населения в железнодорожных пассажирских перевозках сохраняются назначенные в летний период дополнительные поезда» сообщением «Астана – Алматы», «Алматы – Семей», «Алматы – Шымкент», «Астана – Туркестан» - все с периодичностью через день; «Самарканд – Астана» с периодичностью 1 раз в неделю и «Астана – Достык» с периодичностью 2 раза в неделю.

«Единая справочная служба по номеру «105» и справочные железнодорожных вокзалов готовы дать более подробную информацию по изменениям графика движения пассажирских поездов», - добавили в пресс-службе «Пассажирских перевозок».