Нацбанк сознательно пошел на снижение коридора инфляции до 4-6% – Акишев

Национальный банк считает реальным достичь снижения инфляции в 2019 году с нынешних 5-7% до 4-6%. Более того, регулятор сознательно пошел на уменьшение этих показателей, заявил в среду в ходе пленарного заседания мажилиса глава Нацбанка Данияр Акишев.

«Что касается системного решения вопросов оздоровления финансового сектора и реального сектора, Нацбанком за последние годы проведена значительная, на наш взгляд, работа по оздоровлению банковского сектора страны, результатом которой стал, во-первых, уход с рынка слабых банков, во-вторых, была доработана, исходя из практики, законодательная база. У вас в парламенте в начале года мы обсуждали закон о риск-ориентированном надзоре, который был принят с учетом ваших замечаний и подписан главой государства, сейчас он вступил в силу. Мы надеемся, что новая регуляторная возможность Нацбанка и изменение подходов к надзору позволят минимизировать все эти риски, которые реализовались в Казахстане последние три года», - заявил Акишев.

Он напомнил, что после ухода банков, которые проводили высокорисковую политику, Нацбанк наблюдает возобновление кредитования экономики.

«Банки стали активнее кредитовать, брать на себя риск, потому что они оздоровились, повысили свою капитализацию и могут решать теперь те вопросы, которые перед ними ставят и Нацбанк, и правительство в части участия в экономическом росте», - подчеркнул он.

Что касается мер по недопущению обесценения инициатив по повышению социальных расходов, то «в условиях инфляционного таргетирования те ориентиры по инфляции, которые в проекте бюджета сейчас установлены, являются для Нацбанка целевыми».

«Мы сознательно пошли на снижение коридора, у нас на этот год 5-7%, на следующий год, просчитав все экономические возможности и оценив экономическую ситуацию, мы видим, что есть возможность снизить коридор – от 4 до 6% в 2019 году. Конечно, есть риски, это риски, наверное, в первую очередь находятся за пределами прямой компетенции Нацбанка и правительства – это в части внешних рисков. Это то, что происходит волатильность на внешних рынках, и поэтому риск ухудшения платежного баланса присутствует. Но мы надеемся, что те фундаментальные факторы, которые есть сейчас у нас – это благоприятные ценовые факторы на наши экспортные товары, не приведут к изменению этих параметров и не приведут к ослаблению тенге, не приведут к росту инфляции», - подчеркнул Акишев.

Кроме того, он обратил внимание на проводимую социальную политику бюджета.

«К сожалению, если не будет соответствующего роста товаров и услуг, то естественно, это может привести к тому, что будет происходить рост цен. Поэтому мы надеемся, что мы найдем необходимый баланс и сможем, с одной стороны, обеспечить рост благосостояния доходов населения, с другой стороны, не приведем к росту инфляции. Эти цифры 4-6% инфляции на 2019 год мы считаем реалистичной», - заключил Акишев.