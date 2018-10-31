Проанализировать субъекты квазигоссектора на целесообразность предлагают в мажилисе

Субъекты квазигосудаственного сектора сегодня выполняют функции внебюджетных фондов, от которых Казахстан отказался около 20 лет назад, заявила в среду в ходе пленарного заседания мажилиса председатель комитета по финансам и бюджету Гульжана Карагусова. В этой связи, считает она, правительству, пора проанализировать их деятельность с позиции эффективности и целесообразности, а этих организаций сегодня около 7 тыс.

«Финансирование субъектов квазигоссектора, через республиканский бюджет. Когда же они начнут зарабатывать сами? Ведь создавались они для обеспечения устойчивого экономического роста страны, путем диверсификации и модернизации экономики и должны были выйти на самоокупаемость, об этом говорил Нурсултан Абишевич почти 15 лет назад», - заявила Карагусова.

Вместе с тем она отметила, что сейчас количество субъектов квазигоссектора, включая госпредприятия, составляет более 7 тыс., и бюджет для них стал основным источником финансирования.

«Каждый год на пополнение капитала холдингов, нацкомпаний, госпредприятий выделяются значительные средства. Что же получается? С одной стороны, проводим приватизацию госактивов, а с другой – накачиваем капиталом холдинги за счет государства. Сегодня, по сути, субъекты казигоссектора стали выполнять функции тех небюджетных фондов, от которых мы отказались еще до начала 2000-х годов из-за отсутствия должного контроля и эффективности их деятельности», - возмутилась председатель комитета по финансам и бюджету.

По ее мнению, институты развития зачастую стали выступать операторами и финансовыми агентами по бюджетным программам, а их условия, их финансовое посредничество также оплачивает бюджет. Все это, в итоге, приводит к удорожанию госпомощи, господдержки для субъектов МСБ и физлиц, соответственно, «эффект от господдержки снижается».

«Назрела настоятельная необходимость проанализировать деятельность субъектов квазигоссектора с позиции их эффективности и целесообразности. И для них соблюдение основных принципов бюджетного планирования должно быть также неукоснительным. Необходимо рассмотреть более рациональный механизм господдержки, устраняющий неэффективных посредников», - также подчеркнула Карагусова.