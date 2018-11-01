Ответсекретарь МКС отстранен от должности распоряжением президента – Акорда

«Распоряжением главы государства Уалиев Куатжан Серикказыевич временно отстранен от исполнения должностных полномочий ответственного секретаря министерства культуры и спорта Республики Казахстан», - говорится в сообщении на сайте Акорды.

Ранее о временном отстранении Куатжана Уалиева от занимаемой должности сообщили в Нацбюро.

Руководитель административного департамента Еренай Даржибаев и ответственный секретарь министерства Куатжан Уалиев, а также еще 5 сотрудников ведомства задержаны в Астане при получении взятки в $37 тыс. от директора «КазАкпарат» К.Ботбай за заключение договора госзакупок. 26 октября специализированный межрайонный следственный суд Астаны санкционировал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Даржибаева сроком на два месяца, то есть до 24 декабря, а Уалиев был отпущен под залог в 6 млн тенге.