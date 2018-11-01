Ответсекретарь МКС отстранен от должности распоряжением президента – Акорда

Ранее о временном отстранении Куатжана Уалиева от занимаемой должности сообщили в АДГС
Ответственный секретарь министерства культуры и спорта РК Куатжан Уалиев временно отстранен от должности распоряжением Нурсултана Назарбаева, сообщила пресс-служба президента.
Еще по теме:
- Образцовые отношения Казахстана и России необходимо сохранять – Назарбаев
- Назарбаев и Абдыкаликова обсудили подготовку к предстоящим праздникам
- Назарбаев поздравил Болсонару с победой на выборах президента Бразилии
- Назарбаев обсудил с Ермекбаевым участие казахстанских военнослужащих в миротворческих миссиях
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые