Куатжан Уалиев отпущен под залог в 6 млн тенге
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Подозреваемый в коррупции ответсекретарь минкультуры и спорта отстранен от должности

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Подозреваемый в коррупции ответственный секретарь министерства культуры и спорта РК Куатжан Уалиев временно отстранен от занимаемой должности, сообщила официальный представитель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Жанна Бастарова на брифинге.

«Нацбюро проводит досудебное расследование в отношении ответственного секретаря и директора административного департамента министерства культуры и спорта. Они подозреваются в получении взятки от руководителя подрядной организации за заключение договоров госзакупок и общее покровительство», - напомнила Бастарова.

Она добавила, что с санкции суда руководитель административного департамента Еренай Даржибаев помещен под домашний арест, а ответсекретарю Куатжану Уалиеву суд установил залог в размере 6 млн тенге.

«Наряду с этим последний (Куатжан Уалиев – V) временно отстранен от занимаемой должности. Расследование продолжается», - сообщила Бастарова.

Между тем директор департамента юридической службы министерства Кумис Сеитова 29 октября сообщала, что подозреваемые в коррупции сотрудники не отстранены от должностей. По ее информации, Уалиев с 24 октября находится в отпуске без содержания, а Даржибаева «нет на работе».

Ранее сообщалось, что Уалиев и Даржибаев, а также еще 5 сотрудников министерства задержаны в Астане при получении взятки в $37 тыс. от директора «КазАкпарат» К.Ботбай за заключение договора госзакупок.

26 октября специализированный межрайонный следственный суд Астаны санкционировал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Даржибаева сроком на два месяца, то есть до 24 декабря, а Уалиев был отпущен под залог.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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