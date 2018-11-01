Штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана

В Северо-Казахстанской, Костанайской и Акмолинской областях
в связи с ухудшением погодных условий объявлено штормовое предупреждение,
сообщает РГП «Казгидромет».
В Костанайской области сутки 2 ноября ожидается местами гололед, низовая метель, туман, ветер 15-20 м/с.
2 ноября в Северо-Казахстанской области ветер 15-20 м/с, местами порывы 23-28 м/с, местами туман, гололед, метель. В Петропавловске также ветер 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с, гололед.
2-4 ноября в Акмолинской области местами ожидается туман, гололед, метель, ветер 15-20 м/с, днем 2 ноября, ночью 3 ноября порывы 25 м/с. В Астане 2 ноября низовая метель, днем 2 ноября, сутки 3 ноября ветер 15-20 м/с, 3-4 ноября гололед.
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