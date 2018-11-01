Премьеры Казахстана и России обсудили приоритетные направления сотрудничества

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев провел встречу с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым, прибывшим в Астану с официальным визитом. В ходе встречи стороны обсудили дальнейшее расширение торгово-экономического, инвестиционного, интеграционного взаимодействия, текущие и перспективные проекты в области топливно-энергетического, транспортно-транзитного комплексов, сотрудничества в сфере высоких технологий, а также вопросы космодрома «Байконур», сообщается на сайте премьер-министра РК.

В частности, рассмотрены перспективы дальнейшего увеличения объема товарооборота. Товарооборот между Казахстаном и Россией за январь-август 2018 года составил $11,3 млрд, что на 8,3% выше, чем за аналогичный период предыдущего года ($10,4 млрд). Экспорт из Казахстана в Россию за указанный период вырос на 13,3% и составил $3,4 млрд. А за последние 13 лет валовый приток прямых инвестиций из РФ в РК составил $13,4 млрд, валовый объем прямых казахстанских инвестиций в РФ – порядка $4 млрд.

Одним из важнейших направлений двустороннего взаимодействия отмечена транспортно-транзитная сфера, которая может стать одним из мощнейших драйверов экономик двух стран.

«Здесь, по мнению участников встречи, необходимо создать для внешних партнеров современный, надежный, стабильный, экономически оправданный транспортный коридор. Актуальным вопросом на сегодняшний день является создание скоростного грузопассажирского транзитного коридора «Евразия» в направлении Китай — Казахстан — Европа. Строительство новых транспортных коридоров создаст условия для роста экономики, позволит открыть дополнительные возможности для регионов, повысит их инвестиционную привлекательность, будет способствовать активизации сотрудничества двух стран», - отмечается в сообщении пресс-службы премьер-министра РК.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено вопросам сотрудничества в рамках Международного финансового центра «Астана». Сагинтаев также обратил внимание на программу приватизации, проводимую в Казахстане и призвал российских инвесторов к активному участию в ней.

Также премьеры обсудили вопросы реализации концепции дальнейшего сотрудничества и долгосрочной программы развития города Байконур, обсудили проведение XV Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России «Новые подходы и тенденции в развитии туризма», который пройдет в Петропавловске.

Сагинтаев отметил, что Казахстан и Россия всегда поддерживают высокий уровень взаимодействия, и в этом отношении показателен пример глав двух государств, которые находятся в тесном контакте и ведут постоянный диалог по актуальным вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества.

«Формат официального визита дает нам возможность обстоятельно обсудить широкий комплекс двустороннего сотрудничества. Уверен, что итоги нашей встречи придадут дополнительную динамику казахстанско-российскому взаимодействию, помогут решить те вопросы, которые требуют нашего продвижения и определить перспективные планы на среднесрочный период», — сказал он.

Медведев в свою очередь отметил, что перед странами «стоят масштабные задачи».

«Только что, разговаривая с президентом страны Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, мы говорили, что о наших отношениях можно говорить долго, а можно сказать совсем коротко: они находятся на очень высоком уровне, мы – стратегические партнеры. В то же время перед нашими странами стоят огромные масштабные задачи. Очень важно, что мы находимся в постоянном контакте», - сказал он.