Швейцария поможет Казахстану развивать круглогодичный туризм в нацпарках

Национальной компании Kazakh Tourism подписала со швейцарской Swiss Tourism меморандум о сотрудничестве. Документ подписан в рамках рабочего визита делегация нацкомпании во главе с председателем правления Рашидом Кузембаевым в Швейцарскую Конфедерацию, сообщает «Казинформ» .

В ходе визита в городах Женева и Цюрих Kazakh Tourism провела презентацию о Казахстане и инвестпроектах из ТОП-10 республиканской карты туристификации, встретилась с представителями Всемирного Экономического Форума по Индексу конкурентоспособности туризма и путешествий, который станет одним из основных индикаторов разрабатываемой госпрограммы по туризму, а также с руководством Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO), компаний Swiss Tourism, Swiss Health, Swiss Education Group и другими организациями.

По итогам встреч подписан меморандум о сотрудничестве между Kazakh Tourism и Swiss Tourism, согласно которому швейцарская сторона окажет Казахстану содействие в развитии круглогодичного туризма в национальных парках и горных местностях, адаптации и внедрении стандартов подготовки горных гидов и лыжных инструкторов. Также документ нацелен на взаимную поддержку в продвижении турпродуктов, обмен информацией и углубление международного сотрудничества.

Кроме того, в рамках реализации поставленных главой государства задач по открытию в Казахстане университета по туризму делегация посетила Школу сервиса Ecole Hotelier Geneve, которая готовит специалистов и линейный обслуживающий персонал в сфере туризма. Руководство школы выразило заинтересованность в разработке учебной программы для Казахстана и оказании содействия в открытии университета.