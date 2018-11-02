Заседание совета глав правительств стран СНГ началось в Астане

В Астане началось заседание глав правительств стран Содружества Независимых Государств. Планируется, что в узком формате они обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в рамках СНГ и наметят дату и место своей следующей встречи. А в проект повестки дня заседания в расширенном составе внесено 13 вопросов, касающихся сотрудничества в различных сферах, сообщает в пятницу пресс-служба исполнительного комитета СНГ.

В частности, планируется обсудить соглашение о взаимодействии государств – участников СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий; внести ряд изменений в Межгосударственную целевую программу «Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств»; обсудить Концепцию сотрудничества по развитию производства высокотехнологичного энергетического оборудования и план основных мероприятий по ее реализации. Кроме того, на рассмотрение главы правительств будет внесено соглашение о взаимодействии по профилактике и ликвидации очагов болезней и вредителей леса на приграничных территориях государств – участников СНГ, соглашение об осуществлении совместной деятельности в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

На заседании планируется подписать протокол об обмене информацией в электронном виде между государствами – участниками СНГ для осуществления налогового администрирования, утвердить порядок распределения прав на объекты интеллектуальной собственности, утвердить план приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества на 2019–2020 годы и план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве в области обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования от 1 июня 2018 года. Кроме того, будут внесены изменения в соглашение о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи от 17 января 1997 года. Отдельный блок документов будет посвящен вопросам финансового характера.