Главы правительств стран СНГ приняли в Астане 15 документов

По итогам заседания совета глав правительств стран СНГ, который состоялся в пятницу в Астане, принято 15 документов, сообщил журналистам премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода.

«По итогам сегодняшнего заседания было принято 15 решений, которые направлены на дальнейшее расширение сотрудничества наших государств в рамках СНГ. Хочу особо отметить факт принятия Концепции сотрудничества государств-участников СНГ по развитию производства высокотехнологичного энергетического оборудования и плана основных мероприятий по ее реализации», - сказал Расулзода.

Он отметил, что проект Концепции определяет основные подходы к использованию энергетического оборудования, произведенного в странах СНГ, основные цели и задачи, принципы и направления сотрудничества государств содружества в этой сфере.

«Мы также подписали соглашение о взаимодействии государств-участников СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий. Документ направлен на упрощение процедур взаимопомощи, что снизит время реакции на любые возможные инциденты, связанные с использованием атомной энергии в мирных целях и позволит повысить уровень ядерной и радиационной безопасности в целом», - сказал премьер-министр.

Кроме этого, на заседании утвержден план приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ на 2019-2020 годы, призванный способствовать дальнейшему развитию многостороннего взаимодействия стран СНГ в гуманитарной сфере на ближайшие два года. В рамках плана предусматривается проведение более 140 мероприятий.

«Принято решение о том, что в течение следующего года председательство в Содружестве будет осуществлять Туркменистан, очередные заседания глав правительств и совета глав государств будут проведены в Ашхабаде», - напомнил Расулзода.

Он выразил уверенность, что принятые документы придадут новый импульс развитию взаимоотношений в рамках СНГ, улучшат и расширят поле взаимовыгодного сотрудничества между странами.

Как сообщается на сайте премьер-министра РК, в узком составе заседания глав правительств состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия. Казахстанской стороной были подняты вопросы укрепления торговых отношений, реализации совместных проектов в космической отрасли, активизации работы по переходу экономик к цифровизации, имплементации совместных инициатив стран-членов в сфере развития «зеленых» технологий и инноваций. На повестке заседания в расширенном составе были рассмотрены вопросы, касающиеся сотрудничества в сферах энергетики, сельского хозяйства, социального обеспечения, космической отрасли, налогового администрирования, связи и инноваций, защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, гуманитарного взаимодействия и др.

На сайте Исполкома СНГ опубликована подробную информацию о документах, которые были рассмотрены сегодня на заседании.