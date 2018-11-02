Обнаружена очередная утечка данных пользователей Facebook

В интернет в свободный доступ выложена информация о 257 тыс. пользователей Facebook, у 81 тыс. аккаунтов доступны даже личные сообщения. Расследование Facebook показало, что злоумышленники использовали вредоносные расширения для браузеров, сообщает Русская служба ВВС .

В начале сентября на англоязычном форуме Blackhatworld появился пост от пользователя, в котором он сообщил о продаже персональной информации пользователей Facebook. «Наша база включает 120 млн аккаунтов, с возможностью выборки по конкретным странам. Стоимость одного профайла составляет 10 центов», - написал он, приложив ссылку на сайт Fbserver, где была выложена часть информации.

Русская служба ВВС не нашла подтверждения информации о наличии у хакеров 120 млн аккаунтов, однако на Fbserver действительно попали персональные данные пользователей соцсети, отмечается в публикации.

В начале октября Fbserver перестал работать, но дважды перезапускался на новой площадке, последняя из них – Socialser21, которая работала до 29 октября, сейчас сайт недоступен. По данным СМИ, на этом сайте была опубликована информация о 257 тыс. пользователей. Анализ был проведен британской компании Digital Shadows по просьбе Русской службы ВВС.

«Активнее всего представлена Украина, уточняет глава службы обеспечения безопасности Digital Shadows Ричард Голд: 47 тыс. пользователей. Россию в качестве страны проживания указали 12 тыс. человек. Всего на сайте почти 200 страновых разделов, в выборке есть аккаунты из Великобритании, США, Бразилии и стран СНГ. Примерно такие же результаты показал анализ содержания портала Fbserver, выполненный для ВВС российской Social Data Hub. У трети всего массива данных (81 тыс. профайлов) в открытом доступе были выложены личные сообщения, подсчитали в Digital Shadows. Русская служба ВВС связалась с пятью гражданами России из Москвы, Белгорода и Перми, чья личная переписка была доступна на Socialser21, и все они подтвердили ее подлинность», - говорится в публикации.

Напомним, ранее был выявлен доступ к данным 87 млн пользователей, компания была оштрафована на 500 тыс. евро.