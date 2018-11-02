Назарбаев поручил создать бюджетную авиакомпанию на базе Air Astana

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с министром по инвестициям и развитию Женисом Касымбеком, членом совета директоров АО «Самрук-Қазына» Ричардом Эвансом и президентом авиакомпании Air Astana Питером Фостером поручил создать бюджетную авиакомпанию, которая будет оказывать услуги по более низким тарифам, сообщила пресс-служба главы государства.

«Эйр Астана» является нашим главным авиаперевозчиком. Мы создавали ее совместно с Ричардом Эвансом. За эти годы была проделана большая работа. Сегодня компания зарекомендовала себя с хорошей стороны и имеет успешный имидж», - сказал Назарбаев.

Отметив важность повышения доступности услуг авиаперевозок для населения, он поручил создать на базе Air Astana бюджетную авиакомпанию, которая будет оказывать услуги по более низким тарифам.

Помимо текущего состояния и дальнейших перспектив авиакомпании Air Astana также были рассмотрены вопросы развития гражданской авиации. Участники встречи рассказали Назарбаеву о последних тенденциях на мировом рынке авиаперевозок и о проводимой работе по внедрению элементов британской модели управления гражданской авиацией, касающихся обеспечения безопасности полетов.

По информации министра по инвестициям и развитию, в 2018 году в Казахстане были запущены авиарейсы по 13 направлениям, и реализован пилотный проект «открытого неба» в Астане.