Прожиточный минимум в Казахстане с начала года увеличился на 11,8%

Величина прожиточного минимума в октябре 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года увеличилась на 11,8%, сообщила пресс-служба министерства национальной экономики.

В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 18,7%, молочных, масложировых изделий и яиц – 14,6%, фруктов и овощей – 12,7%, хлебопродуктов и крупяных изделий – 6,9%, сахара, чая и специй – 2,1%, отметили в МНЭ.

При этом прожиточный минимум на продовольственные товары составил 15 741 тенге, на непродовольственные товары и услуги – 12 879 тенге.

Прожиточный минимум – минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины. Минимальная потребительская корзина представляет собой минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека в натуральном и стоимостном выражении. Она состоит из продовольственной корзины и фиксированной доли расходов на непродовольственные товары и услуги. Доля расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги для расчета прожиточного минимума с 1 января 2018г. установлена в размере 45 процентов стоимости минимальной потребительской корзины.