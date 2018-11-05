Ранее ребенка после жалобы на наказание дома забрали в приют
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Казахстанке в Германии вернули ребенка – МИД
фото владимира третьякова

Алия Иксанова, Астана, Vласть

Гражданке Казахстана в Германии вернули ребенка, которого ранее забрали после жалобы на наказание, сообщил в понедельник руководитель пресс-службы МИД республики Айбек Смадияров.

«Сейчас девочка находится с матерью. Ее уже отпустили домой. Там была проведена объемная работа с адвокатом этой женщины при содействии нашего консула. Было проведено заседание суда, на котором выступила и мать, и адвокат, и сама девочка, которой объяснили все, что произошло. Немецкие власти пошли навстречу. В настоящее время девочка находится дома. Вопрос решен положительно», - сказал Смадияров, отметив, что консул на постоянной связи с этой семьей.

В начале октября Смадияров сообщал, что ребёнка гражданки Казахстана поместили в приют после того, как школьница рассказала, что дома подверглась наказанию.

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