Более 77 тысяч семей улучшили жилищные условия по программе «Нурлы жер» - Касымбек

За 9 месяцев в стране сдано 8,8 млн квадратных метров жилья
Тамара Вааль, Астана, Vласть
За девять месяцев текущего года в рамках госпрограммы «Нурлы жер» сдано в эксплуатацию 8,8 млн квадратных метров жилья, что на 11,6% больше аналогичного периода 2017 года. Благодаря этому порядка 77 млн семей улучшили свои жилищные условия, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек.
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