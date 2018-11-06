Более 77 тысяч семей улучшили жилищные условия по программе «Нурлы жер» - Касымбек

За девять месяцев текущего года в рамках госпрограммы «Нурлы жер» сдано в эксплуатацию 8,8 млн квадратных метров жилья, что на 11,6% больше аналогичного периода 2017 года. Благодаря этому порядка 77 млн семей улучшили свои жилищные условия, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек.

«Более 77 тысяч семей улучшили свои жилищные условия, из них около 9,5 тысяч семей приобрели жилье, построенное за счет государственных средств», - сообщил Касымбек.

Вместе с тем инвестиции в жилищное строительство увеличились на 31,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 818,9 млрд. тенге.

«На 1 тенге государственных инвестиций вложено 8 тенге частных инвестиций», - подчеркнул министр.

Всего в текущем году планируется обеспечить ввод не менее 12,1 млн. квадратных метров жилья, из них в рамках госинвестиций 1,3 млн. квадратных метров или 22 тысячи квартир. А на реализацию программы в республиканском бюджете 2018 года предусмотрено 148,6 млрд. тенге.

Вместе с тем, по направлению «Строительство арендного жилья без выкупа для социально-уязвимых слоев населения» в текущем году планируется построить 3470 квартир, из которых на 1 октября сдано 1176.