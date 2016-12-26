«Мы не хотим устраивать колхозы»: в мажилисе обсудили новую программу жилищного строительства

Жилищный вопрос обсуждали в понедельник на расширенном собрании фракции партии «Нур Отан» в мажилисе. В частности, новую государственную программу инфраструктурного строительства «Нурлы жер». В минувшую пятницу, 23 декабря, новый документ одобрил в закрытом режиме кабинет министров на заседании правительства, теперь депутаты более подробно ознакомились с ее положениями, чтобы при выезде в регионы, а произойдет это сразу после нового года, рассказать казахстанцам, как они могут получить жилье от государства.

«Глава государства дал поручение о разработке программы продуктивной занятости и массового предпринимательства, а также программы «Нурлы жер». Необходимое финансовое обеспечение есть, в бюджете мы средства предусмотрели, программы разработаны. В пятницу 23 декабря, правительство утвердило (документ - V) на своем заседании. И мы пригласили оба министерства, чтобы сегодня они рассказали депутатам о сути, сущности данных программ. Они обе очень важны и значимы для населения, так как связаны с обеспечением жильем и созданием, предоставлением рабочих мест для населения. И мы с вами с 4 января выезжаем в регионы и, думаем, что информация по этим программам будет полезна и нам, и нашим избирателям», - заявила депутат мажилиса Гульмира Исимбаева.

После вводной части по содержанию основных направлений программы «Нурлы жер», депутаты перешли к вопросам ответам. Мажилисмен Омархан Оксикбаев сразу же заявил об ущемлении прав вкладчиков государственного «Жилстройсбербанка». По его словам, банк и Казахстанская ипотечная компания реализуют новое жилье, которое строят застройщики.

«Они выкупают у них и, как выкупают, мы уже знаем пример. К чему это приводило, тоже уже знаем, - сказал депутат и бывший председатель счетного комитета. – А вот тем вкладчикам, которые индивидуально свои деньги вкладывают в банк, они запрещают выкупать жилье со вторничного рынка. Мы сейчас вторичный рынок практически опустили. Мне, допустим, ближе к моей школе, хочется где-то купить со вторичного рынка жилье, а они вынуждают идти в построенное тяп-ляп».

«И вы посмотрите, какие они дома строят, - продолжил возмущаться Оксикбаев. - Никакого качества нет. Эти дома принимали не специалисты. Потом они тратят еще уйму денег, чтобы доделать это жилье, квартиры, и их вынуждают идти туда. И все говорят, вот цены такие доступные. Какие доступные, если 200 тысяч тенге (за кв м - V) стоят? Средняя заработная плата учителей школ и врачей - это не выше 70 тысяч тенге, где, когда они могут достичь такого уровня? – Никогда», - заявил он.

Следующий вопрос депутата касался индивидуального жилищного строительства. Оксикбаева смутило, что в программе указана только стоимость проведения инженерных коммуникаций – 1,5 трлн. тенге, при этом не отражено, сколько земель будет выделено под строительство частных домов.

«Где, сколько, кому? Вы, слушайте, раз закладываете, дайте нам по областям, регионам. Мы сейчас в регионы выезжаем, они будут спрашивать, а что, где, какие средства у нас, вы общим чохом, а где, что там будет строиться, никто ничего не знает? Я хочу, чтобы вы сегодня же дали нам в разрезе областей, сколько, какие средства туда будут выделены. Это первое. Второе, какие области, где даже вплоть до районов - заложены ли площади под ИЖС, потому что, когда мы выезжаем в регионы, они говорят, нам не надо вашей помощи, дайте нам свои положенные 10 соток, мы сами построим. Давайте, мы в этих регионах определим, где, сколько можем дать земель. И дайте нам список, определены ли эти площади или это у нас «воздушные» цифры. Инфраструктуру - вы сейчас определяете средства, а куда, что? Опять ничего не известно. Эта программа тогда зависнет в воздухе», - уверен Оксикбаев.

В свою очередь Гульмира Исимбаева попросила депутата пока не поднимать данные вопросы: «Программа только принята, поэтому не стоит делать скоропостижных выводов».

Тем не менее, председатель комитета по делам жилищного строительства Жаимбетов озвучил депутатам цифры: «По жилищному строительству у нас выделено 277 млрд тенге. Мы предполагаем, что только на жилищное строительство по регионам будет выделяться по 15 млрд тенге. Это примерно по 12-ти регионам, по агломерациям – больше. В городах Алматы, Астане около 30 млрд ежегодно, в Шымкенте и Актобе – 10 млрд тенге».

«По 15 млрд тенге минимум кредитное жилье. Это очень большие средства, надо сказать. По ИКИ ежегодно будет выделяться 80 млрд тенге. Раньше таких денег не выделялось, если посчитать на 16 регионов, это по 5 млрд минимум», - объяснил Жаимбетов, несколько раз повторив депутатам, что «раньше таких больших средств не выделялось».

«По 10 тысяч участков – в областных центрах, это на два года пилотный проект. Будут строиться коттеджные городки в едином архитектурном стиле, единым застройщиком. А также в других – пригород областной центр, а также Астана и Алматы и райцентры и моногорода, там будет около 30 тысяч участков ежегодно строиться и под ИЖС подаваться», - заверил он.

Кроме того, за счет постоянной оборачиваемости средств, по подсчетам представителей министерства национальной экономики, за 15 лет (а именно на этот срок акиматам будут выдаваться бюджетные деньги), они смогут построить 16-17 тысяч квартир в год, и 250 тысяч квартир за 15 лет.

«Сейчас по стране нуждается в жилье 2 млн 300 тысяч человек. 1 млн 300 тысяч – это под ИЖС, 10 соток, более 400 тысяч – это на квартирное жилье, и 700 тысяч вкладчиков (ЖССБ). Мы предполагаем, что ежегодно в течение 15 лет будет осваиваться и выдаваться 40-42 тысячи участков под ИЖС. Это почти половина из того, что есть. Но теперь смотрите, из одной семьи могут встать на очередь 5-10 человек. Поэтому сейчас мы хотим провести инвентаризацию очереди», - рассказал он.

По словам Жаимбетова, больше всего людей в очереди на ИЖС в Мангистауской области и Южном Казахстане.

«Примерно такая раскладка, 42 тысячи каждый год будет строиться под ИЖС. По пилотному проекту квадратный метр будет стоить 120 тысяч тенге. Мы разрабатываем типовые проекты, четыре типа для пяти климатических районов. Это дома, от 100 до 200 квадратов, стоимость 120 тысяч тенге за квадратный метр. Чтобы областные центры не были у нас, как аулы. Примерно вот такая ситуация», - пояснил депутатам представитель Миннацэкономики.

Депутат Меруерт Казбекова тут же заинтересовалась единым застройщиком по ИЖС, каким образом этого застройщика будут определять, и «почему индивидуальным застройщикам нельзя строить самим».

«Я согласна, что вы должны определить архитектурный облик, вы должны выставить определенные требования. Но загонять людей…. Не будет ли эта программа такой же, как программа с оралманами. Вы помните, тогда выстраивались целые поселки, которые потом были не востребованы абсолютно. Потому что не учитывалось желание людей, не учитывалось вообще желание людей жить в этих микрорайонах, было только одно желание - освоить деньги», - высказал опасения Казбекова.

Жайымбетов снова повторил: все, что касается единого застройщика, пока, в ближайшие два года будет работать в пилотном режиме.

«Как оно пойдет? Посмотрим! Мы хотим только в областных центрах (строить - V), чтобы колхозы не устраивать, как аулы, чтобы как-то было по примеру Ильинки в Астане, в едином архитектурном облике», - еще раз заверил он.

В итоге, Миннацэкономики планирует предложить застройщикам 9 разных типов: одноэтажные, двухэтажные, блокированные и другие виды типовых проектов. Соответственно, заверил директор департамента, у будущего собственника будет право выбора, в каком доме он хочет жить в будущем.

Ранее правительство одобрило концепцию программы жилищного строительства «Нурлы жер», подробнее о положениях документа Vласть писала ранее.