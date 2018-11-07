Казахстан будет поставлять в Китай 20 видов сельхозпродукции

В ходе визита в КНР заместитель премьер-министра - министр сельского хозяйства РК Умирзака Шукеева подписал с председателем главного таможенного управления Китая дорожную карту на экспорт в 2019-2020 годы 20 новых видов продукции сельского хозяйства, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства РК.

«На сегодняшний день уже подписано 13 протоколов по 13 видам товаров, еще 3 протокола согласованы к подписанию во время официального визита премьер-министра РК в КНР.

Новые 20 протоколов, по которым подписана дорожная карта, включают продукцию птицеводства, мясо конины и мясо свинины, а также живой скот на убой – КРС и МРС. Из продукции растениеводства в новую дорожную карту вошли рапс, сафлор, гречиха, горох, нут, кунжут, некоторые виды овощей и фруктов, орехи и фисташки, охлажденные виды мяса, в том числе охлажденная баранина», - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что в ходе визита казахстанская делегация посетила международную выставку импортных товаров «CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO», в которой принимают участие более 130 стран и транснациональных компаний. Казахстан на национальном павильоне представляют более 30 компаний, основная часть которых являются производителями пищевой продукции. В рамках выставки состоялись двусторонние встречи бизнес-кругов Китая и Казахстана с участием руководства министерства сельского хозяйства РК, АО «КазАгро» и представителей акиматов областей.

«В ходе встреч в формате В2В достигнуты договоренности о проработке вопросов по строительству сахарного завода в Павлодарской области. Для этого представители 3 крупных китайских компаний посетят Казахстан в ближайшее время. Кроме того, был подписан меморандум о строительстве завода по переработке зерна и производству лапши в городе Астана между «Qazaq capital partners» и «Wudeli Flour Group Co. LTD», - сообщили в МСХ.

Отмечается, что представители китайских компаний проявили большой интерес к сельскохозяйственной отрасли Казахстана и планируют в дальнейшем инвестировать в сферы машиностроения, мясопереработки, кормопроизводства, логистики, торговли и маркетинга сельхозтоваров.