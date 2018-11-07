Против еще одного вице-министра энергетики Казахстана начато расследование

Бывший аким Сарани, а ныне вице-министр энергетики Анатолий Шкарупа подозревается в причастности к хищению 215 млн тенге в 2015 году, заявил в среду в ходе заседания Совета безопасности под председательством главы государства генеральный прокурор Кайрат Кожамжаров. Он сообщил, что по данному факту уже начато расследование уголовного дела.

«Серьезные претензии со стороны закона имеются к недавно назначенному вице-министру энергетики Шкарупа, бывшему акиму города Сарань. Он причастен к хищению 215 млн тенге, выделенных в 2015 году на установку приборов учета тепла в городе Сарани, где вообще нет центрального отопления. Счетчики просто монтировались в пустые стены. По данному факту мы также начали расследование уголовного дела», - сообщил Кожамжаров.

В целом, отметил генеральный прокурор, за одну прокурорскую проверку установлен ущерб на 29 млрд тенге, который «не выявлялся антимонопольным органом на протяжении трех лет».

«По указанным фактам злоупотребления и халатности в отношении должностных лиц нами возбуждено семь уголовных дел», - проинформировал генпрокурор.

Напомним, Анатолий Шкарупа был назначен на должность вице-министра энергетики 9 октября 2018 года. В должности акима Сарани он работал с 2015 по 2017 годы.

Ранее занимавший пост вице-министра энергетики Бакытжан Джаксалиев подозревается в том, что в 2015 году злоупотребил должностными полномочиями в интересах подрядной организации ТОО «Аймак и К». По данным Нацбюро, заведомо зная, что объемы выполненных работ завышены в 30 раз, Джаксалиев незаконно подписал акты об извлечении со дна водоемов 109 тыс. кубических метров ила на общую сумму 863 млн тенге, перечисленных подрядчику.

Кроме того, под арестом находится экс-вице-министр энергетики Гани Садибеков, который подозревается в сговоре с руководителем подрядной организации ТОО «Аймак». По сообщению Нацбюро по противодействию коррупции, они похитили бюджетные средства в особо крупных размерах, выделенные на очистку озера в Щучинско-Боровской курортной зоне. В преступной схеме также участвовал руководитель департамента Минэнерго Нурбеков Ж. и представители подрядчика Жумалинов С. и Кадирберлин Б. По подписанным Садибековым фиктивным актам министерством энергетики в 2017 году оплачены завышенные объемы выполненных работ на сумму 3,6 млрд. тенге. Из этой суммы обналичено и похищено более 1 млрд. тенге, которые обнаружены и изъяты в ходе обыска. Также предотвращено хищение еще 1,5 млрд. тенге выделенных на очистку озера в 2018 году.