В АДГСПК рассказали подробности задержания гендиректора «КазМунайГаз Өнімдері»

Куандык Кулмурзин подозревается в получении взятки в размере 4,3 млн тенге
Генеральный директор «КазМунайГаз Өнімдері» Куандык Кулмурзин подозревается в получении взятки в размере 4,3 млн тенге от подчиненного за общее покровительство, сообщила официальный представитель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Жанна Бастарова.
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