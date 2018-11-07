В АДГСПК рассказали подробности задержания гендиректора «КазМунайГаз Өнімдері»

Генеральный директор «КазМунайГаз Өнімдері» Куандык Кулмурзин подозревается в получении взятки в размере 4,3 млн тенге от подчиненного за общее покровительство, сообщила официальный представитель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Жанна Бастарова.

«1 ноября Нацбюро при проведении оперативно-розыскных мероприятий пресечены противоправные деяния генерального директора ТОО «КазМунайГаз Өнімдері» Куандыка Кулмурзина. Он подозревается в получении взятки в сумме 4,3 млн тенге от подчиненного - исполняющего обязанности директора филиала Восточно-Казахстанской области ТОО «КазМунайГаз Өнімдері» за общее покровительство и попустительство в его служебной деятельности. В связи с признанием вины в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде залога. Расследование продолжается», - сказала Бастарова в среду.

Как сообщалось, задержанного на прошлой неделе генерального директора ТОО «КазМунайГаз Өнімдері» Куандыка Кулмурзина отпустили под залог. Соответствующее ходатайство удовлетворили в специализированном межрайонном следственном суде Астаны.

В пятницу СМИ сообщали о задержании Кулмурзина и водворении его в ИВС ДП Астаны. При этом подробности задержания не разглашались.