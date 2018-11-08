Парламент одобрил ратификацию протокола о передаче наркотиков и оружия по уголовным делам в СНГ

Депутаты сената в четверг одобрили ратификацию протокола о порядке передачи наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам в рамках СНГ.

Протокол определяет порядок взаимодействия компетентных органов государств-участников СНГ при передаче наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам.

Ратификация протокола повысит эффективность сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с преступностью, отмечается в заключении.

«Наши оперативно-следственные группы испытывают затруднения. Любая передача наркотиков через нашу границу, оружия является преступлением, поэтому мы принимаем вот это соглашение», - сообщал ранее министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов, отмечая, что с принятием данного протокола такие вопросы будут сняты.