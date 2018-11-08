Парламент одобрил ратификацию протокола о передаче наркотиков и оружия по уголовным делам в СНГ

Документ направлен на повышение эффективности сотрудничества стран СНГ в борьбе с преступностью
Алия Иксанова, Астана, Vласть
Депутаты сената в четверг одобрили ратификацию протокола о порядке передачи наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам в рамках СНГ.
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