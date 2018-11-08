Объемы производства Шымкентского НПЗ на 2019 год озвучили в Минэнерго

В министерстве энергетики Казахстана рассказали о первых результатах модернизации Шымкентского НПЗ и озвучили планы по переработке нефти на следующий год, сообщает «Казинформ» .

«По завершении проекта рост производства составит: автобензина – с 988 до 2 271 тыс. тонн в год, прирост 1 283 тыс. тонн/год; дизельного топлива – с 1 192 до 1 916 тыс. тонн в год, прирост 724 тыс. тонн/год; авиатоплива – с 254 до 400 тыс. тонн в год, прирост 146 тыс. тонн/год. Проектная мощность по переработке нефти составляет 6 млн тонн в год», - сообщили в министерстве.

Основная производственная задача на 2019 год, по данным Минэнерго, - переработать 6 млн тонн в год и произвести 2 244 тыс. тонн автобензина, 1 565 тыс. тонн дизельного топлива, 315 тыс. тонн авиатоплива. Также планируется приступить к внедрению цифровых бизнес-процессов, SPIRAL (планирование и выбор оптимальной производительности по объемам нефтепереработки и выработки нефтепродуктов заданного качества) ТОРО (техобслуживание и ремонт оборудования), а также к работе по цифровизации генерального плана предприятия, уточнили в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что модернизация и реконструкция Шымкентского нефтеперерабатывающего завода завершена в августе, технологические установки уже запущены в работу и перешли в опытно-промышленную эксплуатацию. В рамках реализации проекта обеспечен выпуск моторного топлива экологических классов К-4, К-5, в соответствии с техрегламентом Таможенного союза, исключено производство низкооктанового бензина марки Аи-80», отметили в пресс-службе. В качестве основных новых технологий на заводе внедрены изомеризация легкой нафты, каталитический крекинг тяжелых остатков нефтепродуктов, гидроочистка бензина каталитичсекого крекинга, обессеривание насыщенных и ненасыщенных СУГ, а также автоматическая система управления производством (Honeywell, UOP), уточнили в Минэнерго.

Ранее министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев сообщал, что для повышения продуктивности на трех казахстанских НПЗ внедряется автоматизированная система управления техническим ремонтом (ТОРО). Ежегодные сроки ремонтов сократятся с 45 до 20 дней, а остановка на 45 дней будет осуществляться раз в три года. Это позволит на каждом НПЗ увеличить объем переработки нефти в среднем на 300 тыс. тонн в год.

С начала года вступил в действие техрегламент Таможенного союза, запрещающий выпуск нефтепродуктов, несоответствующих стандартам К-4 и К-5.