Глава государства подчеркнул, что для региона «открыты новые рынки сбыта»
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Назарбаев указал на необходимость продвижения сельхозотрасли в СКО
фото владимира третьякова

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по прибытии в город Петропавловск посетил завод имени С.М.Кирова, специализирующийся на производстве средств железнодорожной автоматики, телемеханики, связи, систем безопасности и оборудования для предприятий нефтегазового комплекса. В ходе посещения предприятия он заслушал отчет акима Северо-Казахстанской области Кумара Аксакалова о социально-экономическом развитии региона, реализации индустриальных проектов и ходе исполнения поручений в рамках послания, сообщила пресс-служба главы государства.

Заслушав доклад акима области, президент отметил эффективность выполнения программы развития региона в контексте подготовки к Форуму межрегионального сотрудничества РК и РФ.

«Осуществлена значительная работа в целях развития Петропавловска. Экономические показатели области находятся в норме. Темпы роста выше, чем в среднем по стране», - сказал Назарбаев.

Вместе с тем, подчеркнув аграрный потенциал области, глава государства указал на необходимость продвижения сельскохозяйственной отрасли в регионе.

«Переработка сельхозпродукции у нас находится на недостаточно хорошем уровне. Я поставил задачу поднять производительность труда в сельском хозяйстве в два раза. Это имеет прямое отношение к вашей области. Производительность можно поднять только путем развития переработки и экспорта. Для вас открыты новые рынки сбыта», - сказал Назарбаев.

Говоря о результатах строительства жилья и инфраструктурных объектов, а также об итогах реализации социальных программ было отмечено, что в 2018 году свыше 6 тыс. жителей региона получат новое жилье, будет увеличен уровень заработной платы более 150 тыс. работников, отремонтированы дороги регионального значения.

По завершении совещания Назарбаев провел встречу с общественностью региона.

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