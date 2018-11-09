Снег ожидается в Казахстане в выходные

На юге республики прогнозируются дождь и мокрый снег
В большинстве областей Казахстана 10-12 ноября ожидается снежная погода, температура воздуха будет ниже климатической нормы на 2-5°С, сообщает РГП «Казгидромет».
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