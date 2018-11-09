Снег ожидается в Казахстане в выходные

В большинстве областей Казахстана 10-12 ноября ожидается снежная погода, температура воздуха будет ниже климатической нормы на 2-5°С, сообщает РГП «Казгидромет».

«Снег и метель – такая погода ожидается в выходные дни в большинстве областей Казахстана, на юге и юго-востоке осадки, дождь, мокрый снег, но и здесь в понедельник уже снег и местами метель», - говорится в прогнозе синоптиков.

Отмечается, холодные фронты, смещающимеся на Казахстан с районов Западной Сибири, и принесут влажный арктический воздух и вызовут похолодание на всей территории республики: температура воздуха в эти дни ожидается ниже климатической нормы на 2-5°С, в северных, центральных и восточных областях – на 5-10°С.