Назарбаев и Путин обсудили сотрудничество в сфере туризма

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент России Владимир Путин в Петропавловске обсудили ключевые вопросы сотрудничества и дальнейшие перспективы развития отношений в сфере туризма, сообщается на сайте Акорды.

«Отмечая актуальность темы сегодняшнего Форума межрегионального сотрудничества, президент Казахстана особо подчеркнул важность сотрудничества в туристической отрасли в контексте культурного и экономического взаимодействия. В свою очередь Владимир Путин подчеркнул, что Казахстан является одним из основных торгово-экономических партнеров, отметил высокие темпы продвижения двусторонних отношений и указал на большой потенциал для дальнейшего углубления сотрудничества двух стран в сфере туризма», - говорится в сообщении.

После переговоров главам государств была представлена презентация проекта развития космического комплекса «Байконур». В частности, президентам рассказали о ходе строительства социальных объектов, результатах ремонта инфраструктурных сетей и газификации жилых массивов в городе Байконур.

Также Назарбаев и Путин посетили выставку, посвященную новым планам и перспективам развития туристической отрасли двух государств. На выставке представлены казахстанские и российские компании, предлагающие широкий спектр туристических продуктов для населения обеих стран.