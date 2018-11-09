Встреча состоялась в Петропавловске в рамках Форума межрегионального сотрудничества
  • 180
Назарбаев и Путин обсудили сотрудничество в сфере туризма
фото пресс-службы президента РК

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент России Владимир Путин в Петропавловске обсудили ключевые вопросы сотрудничества и дальнейшие перспективы развития отношений в сфере туризма, сообщается на сайте Акорды.

«Отмечая актуальность темы сегодняшнего Форума межрегионального сотрудничества, президент Казахстана особо подчеркнул важность сотрудничества в туристической отрасли в контексте культурного и экономического взаимодействия. В свою очередь Владимир Путин подчеркнул, что Казахстан является одним из основных торгово-экономических партнеров, отметил высокие темпы продвижения двусторонних отношений и указал на большой потенциал для дальнейшего углубления сотрудничества двух стран в сфере туризма», - говорится в сообщении.

После переговоров главам государств была представлена презентация проекта развития космического комплекса «Байконур». В частности, президентам рассказали о ходе строительства социальных объектов, результатах ремонта инфраструктурных сетей и газификации жилых массивов в городе Байконур.

Также Назарбаев и Путин посетили выставку, посвященную новым планам и перспективам развития туристической отрасли двух государств. На выставке представлены казахстанские и российские компании, предлагающие широкий спектр туристических продуктов для населения обеих стран.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
20-градусные морозы ожидаются на севере, востоке и в центре Казахстана
Новости
Снизить тарифы на электроэнергию до конца года поручил Назарбаев
Новости
Задержанного гендиректора «КазМунайГаз Өнімдері» отпустили под залог
Новости
Тарифы авиакомпании Fly Arystan будут вдвое ниже действующих на рынке
Новости
Назарбаев объявил выговор министрам нацэкономики, энергетики и главе антимонопольного ведомства
Новости
Назарбаев поручил создать бюджетную авиакомпанию на базе Air Astana