Казахстан и Россия намерены развивать космический туризм на Байконуре

В Петропавловске завершился XV Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России. В работе форума, посвященного новым подходам и тенденциям в развитии туризма, приняли участие, помимо президентов двух стран, руководители регионов и областей, представители отраслевых государственных органов и деловых кругов двух стран. По итогам Форума подписан ряд документов, сообщила пресс-служба президента РК.

Выступая перед участниками мероприятия, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Форум зарекомендовал себя в качестве эффективной межгосударственной площадки.

«За время существования Форум стал важным институтом политико-экономического взаимодействия наших стран. Этот формат стал модельным на постсоветском пространстве. В рамках проведенных форумов мы приняли более 200 договоров и соглашений. Реализация данных документов дает значительный импульс развитию не только регионам, но и целым отраслям экономики Казахстана и России», - заявил он.

Глава государства отметил, что Россия является стратегическим союзником и важнейшим торгово-экономическим партнером Казахстана. По его словам, за 8 месяцев текущего года товарооборот между странами превысил $11 млрд, и к концу года он может составить $18 млрд.

«Отрадно, что доля обработанных товаров во взаимной торговле продолжает расти, достигнув 82%. Россия является крупнейшим рынком для казахстанского экспорта обработанной продукции», - добавил Назарбаев.

Отмечая ключевую значимость сферы туризма в глобальной экономики, он акцентировал внимание на необходимости эффективного использования туристического потенциала двух стран и принятия системных мер для его дальнейшего развития.

«Сегодняшний Форум посвящен очень важному и актуальному вопросу – новым подходам и тенденциям развития туризма в наших странах. Туризм является инструментом роста экономики даже в период глобальных экономических кризисов. Казахстану и России нельзя оставаться в стороне от этих процессов. Нам необходимо эффективно использовать открывающиеся возможности», - подчеркнул Назарбаев.

Также президент Казахстана указал на ряд вопросов в сфере развития двустороннего туризма, решение которых требует участия уполномоченных органов. Среди них модернизация пограничных переходов в целях комфортного прохождения туристов; совершенствование туристской и транспортно-логистической инфраструктур; развитие совместными усилиями туризма на Каспии; содействие становлению космического туризма и другие.

Он выразил уверенность в том, что нынешний Форум придаст новую динамику двусторонним межрегиональным деловым отношениям, а также откроет новые горизонты сотрудничества Казахстана и России.

Резюмируя все доклады и мнения, озвученные на Форуме, Назарбаев предложил президенту Российской Федерации Владимиру Путину поручить правительствам двух стран разработать совместный план действий по развитию автомобильного, железнодорожного и авиационного сообщений, связывающих регионы РК и РФ с целью увеличения туристских потоков.

«Необходимо создать все условия для максимально комфортного прохождения туристами пограничного контроля на наших границах. Инфраструктура пунктов пропуска и их техническое оснащение на казахстанско-российской границе не соответствуют интенсивности перемещения лиц и транспортных средств. В этой связи правительствам наших стран важно сообща решить эти вопросы», - подчеркнул президент Казахстана.

Кроме того, он предложил создать с соседними странами архитектуру сотрудничества по туризму на Каспийском море, упростив визовый и миграционный режимы, а также принять меры по развитию медицинского и образовательного туризма.

«Совместными усилиями нужно развивать космический туризм на уникальных в мировой истории космоса стартовых площадках Байконура. Некоторые из этих вопросов включены ответственными за развитие туризма министрами в совместный план действий на следующий год», - добавил Назарбаев.

В свою очередь Путин отметил, что «самые широкие перспективы для современных проектов в области спортивного и рекреационного туризма предоставляет природный потенциал приграничных российских и казахстанских регионов, в первую очередь Северного Казахстана и Республики Алтай», сообщается на сайте Кремля.

«Разумеется, чтобы реализовать на практике все эти начинания, требуются слаженные усилия федеральных, региональных властей и деловых кругов. Нужно сообща модернизировать транспортную инфраструктуру, в том числе авиационную и автомобильную, вкладывать капиталы в гостиничное хозяйство, работать над дальнейшим повышением качества и конкурентоспособности туристических услуг, делать так, чтобы информация о туристических возможностях была широкодоступна. И конечно, следует поддержать соответствующие предпринимательские и общественные инициативы», - считает российский президент.

Он добавил, что «в следующем году очередь России проводить двусторонний межрегиональный форум», который пройдет в Омске.

Как сообщается на сайте Акорды, по итогам Форума были подписаны следующие документы: План совместных действий Казахстана и России на 2019-2021 годы; План мероприятий и перечень перспективных региональных инициатив по реализации Программы межрегионального и приграничного сотрудничества между правительствами Казахстана и России; Меморандум между министерством национальной экономики РК и министерством экономического развития РФ по подготовке и реализации программы приграничного сотрудничества «Казахстан-Россия»; Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области туризма между министерством культуры и спорта РК и министерством экономического развития РФ; Протокол о внесении изменения в Договор аренды комплекса «Байконур» между правительством РК и правительством РФ от 10 декабря 1994 года; Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительствами двух стран о порядке пересечения казахстанско-российской государственной границы жителями приграничных территорий РК И РФ от 3 октября 2006 года.