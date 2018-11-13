ЕС и ЕАЭС должны сотрудничать, уверен Назарбаев

«Европейский союз и Евразийский экономический союз наш должны сотрудничать. Кстати, до недавнего времени была большая надежда, что Европейский союз и мы договоримся о свободной торговле между нашими странами», - сказал Назарбаев на пленарной сессии дискуссионной площадки Astana Club.

Он отметил, что у Казахстана «очень добрые отношения с Европейским союзом», а также «имеются такие же отношения и с Россией, и с другими государствами».

«В перспективе большой, не будет же мир всегда жить на грани балансировки такой, наступят времена, когда обязательно придет осознание того, что Европа, Азия, Евразийский субконтинент может процветать в условиях доверительной гарантии», - заключил Назарбаев.