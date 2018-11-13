Президент Казахстана отметил, что у республики «добрые отношения» с ЕС
  • 120
ЕС и ЕАЭС должны сотрудничать, уверен Назарбаев
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Алия Иксанова, Астана, Vласть

Европейский союз и Евразийский экономический союз должны сотрудничать, считает президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Европейский союз и Евразийский экономический союз наш должны сотрудничать. Кстати, до недавнего времени была большая надежда, что Европейский союз и мы договоримся о свободной торговле между нашими странами», - сказал Назарбаев на пленарной сессии дискуссионной площадки Astana Club.

Он отметил, что у Казахстана «очень добрые отношения с Европейским союзом», а также «имеются такие же отношения и с Россией, и с другими государствами».

«В перспективе большой, не будет же мир всегда жить на грани балансировки такой, наступят времена, когда обязательно придет осознание того, что Европа, Азия, Евразийский субконтинент может процветать в условиях доверительной гарантии», - заключил Назарбаев.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Снизить тарифы на электроэнергию до конца года поручил Назарбаев
Новости
20-градусные морозы ожидаются на севере, востоке и в центре Казахстана
Новости
Тарифы авиакомпании Fly Arystan будут вдвое ниже действующих на рынке
Новости
Назарбаев объявил выговор министрам нацэкономики, энергетики и главе антимонопольного ведомства
Новости
Преступлением назвал повышение тарифов на комуслуги Назарбаев
Новости
Против еще одного вице-министра энергетики Казахстана начато расследование