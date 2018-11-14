Мажилис одобрил введение единого совокупного платежа для самозанятых

В среду в ходе пленарного заседания мажилис в первом чтении одобрил проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам формализации занятости населения». Документом закрепляется введение с 1 января 2019 года единого совокупного платежа для самозанятого населения.

«Изменения и дополнения вносятся в три кодекса и шесть законов. Основной новеллой законопроекта является введение с 1 января 2019 года единого совокупного платежа для неформально занятых», - сообщила депутатам министр труда и социальной защиты Мадина Абылкасымова.

По ее информации, в экономике республики 16% от всего населения являются неформально занятыми, из них наемных работников, которые работают без оформления трудовых договоров, – порядка 800 тыс. человек и самостоятельно занятых – 588 тыс. человек.

«Как показывает текущая ситуация, неформальной занятости способствуют такие факторы, как сложная процедура регистрации и снятие с учета в налоговых органах, наличие многочисленных платежных систем и сложность определения налогового режима», - признала министр.

В этой связи для упрощения деятельности неформально занятых Минтруда и социальной защиты предлагает ввести единый совокупный платеж (ЕСП).

«Плата ЕСП позволит не только зарегистрировать неформальную деятельность, но также участвовать в системе медстрахования, пенсионного обеспечения, - уверена Абылкасымова. - ЕСП заменит четыре обязательных платежа для всех работающих граждан Казахстана в один разовый платеж. Для плательщиков ЕСП установлена минимальная ставка по подоходному налогу и социальным платежам в размере 1 МРП для городов республиканского значения, столицы и городов областного значения и вдвое ниже – 0,5 МРП для жителей других населенных пунктов».

Доля единого совокупного платежа, по ее словам, составит 10% на индивидуальных подоходный налог, 20% – отчисления в фонд социального медстрахования, 30% – пенсионные выплаты, 40% – отчисления в фонд обязательного медстрахования. ЕСП будет распространяться на физических лиц, осуществляющих деятельность «в целях получения дохода» при соблюдении нескольких условий. В частности, если они не используют труд наемного работника, выполняют работы, услуги для физлиц. ЕСП также не будет распространяться на физлиц, оказывающих услуги на территории торгово-развлекательных центров; лиц, занимающихся частной практикой% лиц, предоставляющих в аренду, за исключением жилища; иностранцев и лиц без гражданства, за исключением оралманов; лиц, имеющих регистрацию ИП.

«При этом предельный доход за календарный год не должен превышать 100 МЗП. Для них сохраняется действующих порядок оплаты налогов и платежей», - подчеркнула Абылкасымова.

В итоге в результате введения ЕСП, по подсчетам министерства, предусматривается формализация деятельности 500 тыс. человек, а также ожидается переток 65,4 тыс. плательщиков «из действующих налоговых режимов на основе патента и упрощенной декларации».