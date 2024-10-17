Правительство считает нецелесообразным снижать возраст для привлечения к уголовной ответственности за изнасилования

Премьер-министр Олжас Бектенов считает нецелесообразным снижать возраст с 14 до 12 лет для привлечения к уголовной ответственности за некоторые правонарушения. Однако, как заявил он, отвечая на депутатский запрос мажилисмена Магеррама Магеррамова, кабинет министров готов обсудить предложения по усилению воспитательной работы.

В своем ответе на депутатский запрос Бектенов ссылается на опыт таких стран, как Германия, Япония, Финляндия и Великобритания, где уголовная ответственность наступает с 14-15 лет, а не с 12.

«Установление ответственности с 12 лет противоречит правовым и гуманистическим подходам к воспитанию и защите детей, так как в данном возрасте дети не обладают достаточным уровнем зрелости для осознания всей степени общественной опасности своих действий», - отметил глава правительства.

Однако Бектенов сообщил, что кабмин готов обсудить с депутатским корпусом «конструктивные предложения, направленные на усиление воспитательной работы», с учетом международного опыта и мнения родительского и экспертного сообщества.

В своем ответе на запрос премьер привел статистику Генпрокуратуры, которая показывает, что «сохраняется высокий уровень правонарушений, совершенных несовершеннолетними». Только за 9 месяцев 2024 года число преступлений, совершенных подростками, выросло на 50 и составило 1 263. За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка за 8 месяцев 2024 года к административной ответственности привлечены 84 тыс. законных представителей, лишены родительских прав 345 человек. В специальные школы для детей с девиантным поведением направлено 125 несовершеннолетних.

В сентябре депутат мажилиса Магеррам Магеррамов предложил снизить возраст с 14 до 12 лет для привлечения к уголовной ответственности по отдельным преступлениям, в частности за изнасилования, так как, по его мнению, «агрессоры ввиду малолетнего возраста остаются безнаказанными». Депутат предлагал снизить возраст по примеру Великобритании.

Также, говоря о правовом воспитании несовершеннолетних и возможностях педагогов школ «преждевременно предотвратить и предупредить деструктивное поведение подрастающего поколения», депутат привел в пример Японию, где создан специальный совет по борьбе с издевательствами. По словам мажилисмена, деятельность этого совета «направлена на повышение ответственности взрослых за создание безопасной среды для детей».

Магеррамов предложил выделить правовое воспитание несовершеннолетних в особый метод профилактики и заняться информированием несовершеннолетних. Депутат считает, что формированию криминогенного поведения подростка способствует отсутствие единой системы нравственных, правовых и иных социальных форм защиты, а к повсеместному насилию приводят буллинг, романтизация бандитизма и преступного образа жизни, укоренившиеся в границах школ.

В своем ответе Бектенов сообщил депутату, что министерством просвещения совместно с АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» внедряется финская антибуллинговая программа KiVa; а чтобы своевременно выявить учащихся, «требующих особого педагогического внимания», есть рекомендации по ведению внутришкольного учета, пересматриваются положение о деятельности классных руководителей и вопрос о поэтапном увеличении зарплат на 30%, чтобы повысить их статус. Кроме того, по словам Бектенова, в регионах с высоким показателем правонарушений внедряется должность ментора по этико-правовой работе.

Также он рассказал, что формирование правовой культуры обучающихся проводится через базовое содержание предметов «Познание мира» (1-4 классы), «История Казахстана» (9-11 классы), «Основы права» (9-11 классы) и обязательного курса «Глобальные компетенции» (5-9 классы). С 1 сентября этого года в организациях образования также введены «Уроки безопасности».