Депутаты просят Сагинтаева принять жесткие меры в связи с застройкой нацпарков

Депутаты мажилиса парламента обратились к премьер-министру Казахстана Бакытжану Сагинтаеву с депутатским запросом, в котором считают необходимым принять жесткие природоохранные меры по действующему законодательству и ряд шагов по совершенствованию законодательных норм в этой сфере. В своем запросе они констатируют массовую застройку северных склонов Заилийского Алатау.

Как отмечается, поводом для депутатского запроса послужили «многочисленные обращения представителей экологической общественности, неравнодушных к природе родного края и условиям жизни граждан, а также возобновившиеся дискуссии о судьбе «Кок-Жайлау».

«Грамотное решение экологических вопросов сегодня с целью сохранения богатства и разнообразия наших природных систем и ландшафтов является не только основой плодотворной реализации многих проектов экономического развития Казахстана, но и главным необходимым условием сохранения здоровой нации, ныне живущих и будущих поколений казахстанцев. Одним из действенных механизмов поддержания природных систем в устойчивом состоянии при изменении природно-климатических циклов и активизации геологических процессов, совмещенных с агрессивным развитием техногенеза, служат национальные природные парки, подпадающие под статус особо охраняемых территорий», - подчеркивают депутаты, отмечая, что «постоянный мониторинг состояния национальных парков Казахстана и соблюдения в них природоохранного режима ведется соответствующими службами и общественностью».

Авторы запроса сообщают, что представительности Экологического общества «Зеленое спасение» направили депутатам отчет по итогам мониторинга 2017 года, в котором обращают внимание на системные нарушения законодательства на особо охраняемых природных территориях.

«Они отмечают несовершенство национального законодательства в отношении таких территорий, несоблюдение норм международных конвенций и действующих законов Казахстана, вмешательство МИО власти и многочисленных отраслевых ведомств в деятельность национальных парков. В результате этих действий при бездействии уполномоченного органа в последние годы постоянно сокращаются территории национальных парков, что приводит к фрагментации и нарушению целостности экологических систем. Значительная часть парков становится недоступной и даже опасной для посетителей. Все эти негативные процессы ярко выражены в пределах Иле-Алатауского государственного национального природного парка, хотя по логике вещей, учитывая его местонахождение и неоценимое значение для благополучного существования г.Алматы, а также статус как одного из раскрученных туристических брендов Казахстана, именно здесь должно строжайше соблюдаться и оттачиваться природоохранное законодательство. Однако все мы являемся свидетелями массовой застройки коттеджами горных долин северных склонов Заилийского Алатау, о недопустимости чего неоднократно указывал президент», - говорится в запросе депутатов.

По их информации, «это стало возможным из-за перевода части особо охраняемых земель Иле-Алатауского парка в земли запаса с согласия министерства сельского хозяйства и молчаливого одобрения комитета лесного хозяйства и животного мира этого министерства, в ведении которого находятся все национальные парки страны».

«А ведь северные склоны хребта и горные долины являются зоной формирования и накопления стока не только поверхностных и подземных вод, воздушного бассейна этого региона, но и твёрдого стока в виде оползней, оплывин, селей, спусковым механизмом которых могут служить перегрузка склона, его переувлажнение, небольшой сейсмический толчок. И тогда хрупкое эколого-геологическое равновесие может быть нарушено, а результат сложно прогнозировать. Но, однозначно, он будет печальным», - подчеркивают депутаты.

В связи с этим авторы запроса считают, что «не дожидаясь проявлений тектонической активности этой горной области, постоянно провоцируемых непрофессиональным отношением общества к своей среде обитания, необходимо разработать и принять жесткие природоохранные меры по действующему законодательству и ряд шагов по совершенствованию законодательных норм в этой сфере».

Запрос направлен на имя премьер-министра от имени депутатов Галины Баймахановой, Жамбыла Ахметбекова, Мегаррама Магеррамова, Ирины Смирновой, Айкына Конурова, Владислава Косарева и Тургуна Сыздыкова.