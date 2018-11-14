В мажилисе обеспокоены передачей активов ЕНПФ «небезупречному партнеру»

Депутат мажилиса парламента Казахстана Шакир Хахазов обратился с запросом к председателю Нацбанка с просьбой дать разъяснения, по какому принципу и механизму выбирают внешнего управляющего пенсионными активами ЕНПФ. По его словам, Aviva Investors, которой в сентябре была передана часть активов фонда, в Великобритании характеризуется как неоднократный нарушитель инвестиционного законодательства.

«Поводом для нашего депзапроса послужили многочисленные обращения избирателей, выражающих обеспокоенность за сохранность своих пенсионных отчислений в ЕНПФ. На сегодняшний день вопрос будущих пенсий является одним из самых острых с точки зрения восприятия населения. Известно, какой общественный резонанс вызвала история с покупкой ЕНПФ облигаций международного банка Азербайджана в 2014 году. Неэффективное управление пенсионными активами граждан привело к угрозе утраты средств и иным финансовым потерям. В свою очередь правительство Азербайджана гарантировало возврат средств под небольшие проценты», - напомнил Хахазов.

Он отметил, что «казалось бы, эта история должна была научить руководство Нацбанка осторожному обращению с доверенными ему активами казахстанцев», однако в этом году часть активов ЕНПФ в размере $220 млн была передана внешнему управляющему – компании Aviva Investors по мандату глобальной облигации развивающихся рынков.

«Между тем в открытых зарубежных источниках компания Aviva Investors характеризуется как неоднократный нарушитель инвестиционного законодательства. В феврале 2015 года управление по финансовому регулированию и надзору Королевства Великобритания, выполняющее функции национального регулятора в обращении ценных бумаг, опубликовало информацию о том, что Aviva Investors оштрафовано на 7,6 млн фунтов стерлингов за неэффективную систему управления инвестициями и манипуляциями со средствами клиентов, осуществляемого в течение весьма продолжительного времени. В результате АИ выплатило почти 150 млн фунтов стерлингов в виде штрафов и компенсаций за системные сбои, препятствующие правильному управлению конфликтом интересов, которые выражались в том, что трейдеры групп манипулировали сделками, чтобы повысить свои комиссионные за счет клиентов» - сообщил депутат.

Он подчеркнул, что информация об этом была опубликована на официальном сайте управления по финансовому регулированию и надзору Королевства Великобритания, в газетах Financial Times и Telegraph.

«Обращаю внимание, что вся эта информация содержится в открытых источниках.

Как ее оценивать? Не означает ли это, что наш национальный банк вновь наступает на те же самые грабли, доверяя деньги казахстанцев партнеру, репутация которого скажем так, не безупречна. Почему именно Великобритания выбрана в качестве места размещения пенсионных активов? Исторически сложилось так, что суды Великобритании живут за счет конфискованного имущества, штрафов и санкций, налагаемых на ответчиков по проигранному иску. Это их законный хлеб, и размер суммы, размещенной в Великобритании, как показывает практика, играет здесь немаловажную роль для некоторой степени, определяя объективность вынесенного судьей решения», - задал вопросы Хахазов.

В этой связи он просит главу Нацбанка Данияра Акишева ответить на следующие вопросы: какой принцип и механизма выбора внешнего управляющего пенсионными активами, насколько он транспарентен и объективен, осуществляют ли заинтересованные госструктуры предварительный анализ репутации компании, выбираемой Нацбанком в качестве внешних управляющих государственными активами и кто конкретно понесет ответственность, если пенсионные активы казахстанцев, размещенных за рубежом по решению Нацбанка, внезапно обесценятся.

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