Уровень инфляции к 2020 году планируется довести до 4% – Акишев

Председатель Национального банка РК Данияр Акишев, выступая на VIII Конгрессе финансистов Казахстана в четверг в Алматы, заявил о намерении регулятора довести уровень инфляции до 4% к концу 2020 года.

«Достижение целевых ориентиров по инфляции – это приоритет, определенный законом, доказанный опытом других стран и практикой многих центральных банков. Последние два года мы последовательно снижаем инфляцию и следуем целевому коридору. Более того, с этого года Национальный банк Казахстана начал поэтапное снижение целевых ориентиров по инфляции с целью доведения ее уровня до показателей стран с сопоставимым уровнем развития. Если в 2017 году коридор инфляции составлял 6-8%, в этом году – 5-7%, то на 2019 год – 4-6%. Среднесрочная задача – это доведение инфляции до уровня 4% и ниже на конец 2020 года», - рассказал Акишев.

Он отметил, что опыт прошедших лет позволил определить наиболее оптимальный режим денежно-кредитной политики для казахстанской экономики. Также Акишев подчеркнул, что повышение роли тенге и стабилизация инфляционных процессов были невозможны без восстановления работы денежного рынка.

Кроме того, добавил Акишев, базовая ставка в реальном выражении сохраняется на уровне, не превышающем долгосрочные темпы экономического роста, что обеспечивает нейтральность денежно-кредитной политики и сохраняет баланс между обеспечением целевого уровня инфляции и поддержанием стимулов для роста экономики.

«В последнее время мы сконцентрировались на дальнейшем углублении денежного и валютного рынков и расширения доступа нерезидентов», - добавил глава Нацбанка, отметив, что это проект по обеспечению прямого доступа нерезидентов к операциям с государственными ценными бумагами в международной клиринговой системе Clearstream.

Он добавил, что с целью снижения волатильности на валютном рынке до конца года Нацбанк планирует активизировать внедрение производных финансовых инструментов, что обеспечит переток объемов с площадки спот на срочный рынок и обеспечит финансовый рынок инструментом хеджирования валютных рисков. Создание рынка валютного свопа сроком до 1 года, по словам Акишева, является первым системным шагом по формированию постоянно действующей площадки, где будут предлагаться инструменты хеджирования.

Говоря об обострении геополитической ситуации и усилении торгового протекционизма, а также об оттоке капиталов, Акишев подчеркнул, что как следствие, «повышается волатильность мировых рынков и риски участников внешнеторговой деятельности». Одним из решений для сокращения такой зависимости может выступить активизация процесса стимулирования использования национальных валют, считает он.

«Мы видим будущее в цифровой интеграции, где конечным бенефициаром всех нововведений должен стать потребитель услуг. Протекционизм бизнеса и интересов как на глобальном, так и на локальном уровне должен смениться заботой о потребителе», - заключил Акишев.