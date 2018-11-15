Цена на бензин 240 тенге за литр – из области фантастики, считает Бозумбаев

Министерство энергетики совместно с ресурсодержателями выработают меры по недопущению дефицита на рынке ГСМ. Как заявил сегодня в ходе совещания глава ведомства Канат Бозумбаев, есть два пути: укрепить границы либо поднять цены до 240-250 тенге за литр. Но это, подчеркнул он, «из области фантастики».

«КазМунайГаз» и министерство проводили работу, достаточно серьезную аналитику о том, что на приграничных рынках с Российской Федерацией резко возросло потребление дизтоплива и бензина. И сегодня, если сравнивать потребление Туркестанской области и города Шымкента, в котором вместе проживает 3 млн человек, и Западно-Казахстанскую область или Костанайскую область, в которых проживает 700-800 тыс. человек, то потребление в двух последних в несколько раз больше, чем сегодня на юге по дизтопливу и по бензину», - сказал Бозумбаев.

По его словам, это означает, что дизтопливо и бензин «утекают» на сопредельные рынки – в Российскую Федерацию.

«Вывозится большегрузными машинами, фурами, которые устанавливают себе дополнительные баки, есть факты вывоза бензовозами. Поэтому понятно, что у нас большая граница (в цене – V), нет таможни сейчас», - добавил он.

Обо всех этих факторах Бозумбаев доложил премьер-министру страны Бакытжану Сагинтаеву.

«Либо мы должны поддерживать тот паритет цен, который в Казахстане сложился, но тогда если в Российской Федерации еще вырастут цены, у нас может возникнуть дефицит, то есть будет вывозиться практически все. Поэтому мы должны контролировать свою границу. Я доложил премьер-министру, он дал поручение вице-премьеру Ерболату Досаеву, и мы с вами сформулируем свои предложения, и в пятницу будем докладывать в правительстве о вариантах и предложениях по защите нашего рынка. У нас другого пути нет», - заявил ресурсодержателям министр.

Есть еще второй путь, подчеркнул Бозумбаев, но он – «из области фантастики».

«Второй путь: нарастить цены до уровня российских. Я скажу, это из области фантастики, сделать такие цены – 250 за дизель и 240 за бензин. Но это тоже путь, который мы сейчас не отбрасываем. В этом случае, конечно, правительству нужно будет какие-то меры принимать по субсидированию потребителей», - признал министр.

Вместе с тем он отметил, что «скорее всего, будем двигаться по первому пути, когда будем укреплять свои границы».

«Я вас призываю, чтобы вы подготовили свои предложения, и мы их могли подробно обсудить до конца недели в правительстве. На следующей неделе принять соответствующее решение», - в этой связи попросил он ресурсодержателей.