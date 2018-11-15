Глава KASE рассказала, как улучшить фондовый рынок в Казахстане

Председатель правления АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) Алина Алдамберген на пленарном заседании «Финансовый рынок Республики Казахстан в условиях современной финансовой архитектуры» VIII Конгресса финансистов Казахстана, рассказала, что необходимо для дальнейшего развития фондового рынка в Казахстане.

Глава KASE, отметила, что, во-первых, необходимо внедрить центральный контрагент на всех рынках, это подразумевает снижение транзакционных издержек, увеличение ликвидности рынка, снижение кредитных рисков участников, привлечение иностранных инвесторов.

«Важным моментом является диверсификация инвестиционных портфелей, которая предполагает частное управления пенсионными активами, различные инвестиционные стратегии для разных категорий вкладчиков, снижение риска концентрации управления, развитие индустрии профессионального управления активами, а также развитие аннуитетов и продукта unit-linked» - продолжила Алдамберген.

По ее словам, необходимо также развивать рынок венчурного финансирования путем привлечения начального капитала, развития экспертизы новых бизнес-проектов, формирования класса венчурных инвесторов. Кроме того, важно повышать уровень финансовой грамотности бизнеса и населения.

«Увеличивать финансирование за счет фондового рынка следует путем нивелирования разрыва между рисками эмитента и инвестиционными возможностями институциональных инвесторов, создания возможностей̆ для более широкого покрытия рейтингами частных компаний, в том числе за счет создания национальных рейтинговых агентств», - считает глава KASE.

Также Алдамберген отметила, что практика применения двойного листинга негативно влияет на конкуренцию с размещением на международных площадках, наращивание ликвидности на внутреннем рынке, наращивание активности иностранных инвесторов, на расширение линейки инструментов для локальных инвесторов и нивелирование валютных рисков при инвестициях в ценные бумаги.