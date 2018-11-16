Суд США отказал Казахстану в отсрочке обязательств по делу Стати

Окружной суд США в Колумбии отказал Казахстану в отсрочке обязательств по Договору к Энергетической хартии выплатить арбитражное решение в размере $525 млн. В постановлении суда отмечается, что Стати может вернуть эти деньги из «любых государственных активов Казахстана в США». Между тем в министерстве юстиции РК заявили, что Стати не может по своему усмотрению наложить взыскание на казахстанские активы в округе Колумбия.

Как сообщает портал prnewswire.com, суд США по округу Колумбия 13 ноября вынес решение в пользу Стати, «вновь отвергая усилия Казахстана по отказу от выполнения своих обязательств по Договору к Энергетической хартии выплатить арбитражное решение в размере $525 млн». В постановлении суда отмечается, что Ascom Group может вернуть эти деньги из «любых государственных активов Казахстана в США», если республика не внесет залог на всю сумму арбитражного решения.

Данное постановление суда США поставило точку в этом длительном судебном споре, отмечает портал.

Между тем в министерстве юстиции Казахстана заявили, что Стати не может по своему усмотрению наложить взыскание на казахстанские активы в округе Колумбия.

«13 ноября суд отказал Казахстану, без ущерба его правам обжаловать это решение, в приостановлении процедуры принудительного взыскания до завершения апелляционного процесса, удовлетворив ходатайство Стати на том основании, что с момента вынесения 23 марта 2018 года решения о признании арбитражного решения прошел разумный период времени для того, чтобы сейчас позволить Стати предпринимать действия по наложению ареста и/или обращения взыскания на активы Казахстана в Вашингтоне, Округ Колумбия», - говорится в пресс-релизе Минюста.

При этом, как отметили в ведомстве, окружной суд отказал Стати в признании арбитражного решения в других штатах США за пределами округа Колумбия, так как ему «не удалось представить необходимые доказательства, и его ходатайство является поспешным и непродуманным».

«Этот приказ не позволяет Стати по своему усмотрению наложить взыскание на казахстанские активы в округе Колумбия. На любое взыскание должно быть получено разрешение от окружного суда, в зависимости от каждого конкретного случая. При этом Стати должны доказать, что определенный актив не подпадает под одно из исключений, отраженных в Законе США о суверенном иммунитете иностранных государств», - подчеркнули в ведомстве.

В минюсте напомнили, что 23 марта окружной суд Колумбии вынес решение на иск о признании арбитражного решения. Казахстан обжаловал это решение в апелляционном суде США по округу Колумбия, поскольку стране «не была предоставлена возможность представить свой довод о том, что Стати получили Арбитражное решение через масштабную мошенническую схему».

«Такое мошенничество не допускает признания Арбитражного решения на территории США. Слушания по апелляции назначены на 28 ноября 2018 года», - отметили в Минюсте.

В министерстве добавили, что «помимо Высокого суда Англии, заключившего в июне 2017 года о наличии убедительных доказательств о получении Стати арбитражного решения путем мошенничества, 6 ноября апелляционный суд города Амстердама пришел к выводу, что в соответствии с Конвенцией о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений арбитражное решение не может быть исполнено без тщательного анализа доводов Казахстана о мошенничестве и подтверждающих доказательств».

«Несмотря на то, что вашингтонский апелляционный процесс не завершился, окружной суд вынес приказ по различным нерассмотренным ходатайствам сторон», - подчеркнули в ведомстве.

Молдавские бизнесмены Анатол и Габриэль Стати инициировали судебные иски против Казахстана в 2010 году. Стати потребовали $4 млрд от Казахстана через арбитраж в Швеции, но им было присуждено $500 млн. Позже Казахстан получил доказательства того, что претензии Стати основывались на крупном мошенничестве. Высокий суд Англии рассмотрел представленные доказательства, заключив в июне 2017 года, что имеется достаточное количество первоначальных доказательств того, что арбитражное решение было получено путем мошенничества. После этого Стати начали кампанию по принудительному исполнению в семи странах, получив предварительные аресты активов, принадлежащих Национальному банку Казахстана и Национальному фонду, на сумму более $22 млрд, что намного превышает их претензии. В мае этого года Суд первой инстанции в Брюсселе снял предварительный арест с активов Национального фонда и постановил, что снять арест с оставшихся средств в размере $530 млн возможно в английских судах.