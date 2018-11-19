«КазАгро» сообщил о ликвидации «Казагромаркетинг»

АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» сообщило о согласии совета директоров на добровольную ликвидацию ТОО «Казагромаркетинг», сообщается на сайте Казахстанской фондовой биржи.

Как указывается в плане мероприятий по передаче в конкурентную среду, опубликованном на сайте «КазАгро», при отсутствии покупателя доли в ТОО «Казагромаркетинг» на торгах, в ноябре запускается процедура ликвидации.

Стратегическая деятельность ТОО «Казагромаркетинг», которое входит в группу компаний АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», направлена на повышение конкурентоспособности производства сельскохозяйственной продукции посредством предоставления аналитических, консалтинговых и сервисных услуг в АПК. ТОО имеет 13 филиалов и 2 представительства, действующих в областных центрах и в Алматы.

Кроме того, АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» сообщило о выставлении на торги 100% акций АО «КазАгроПродукт». Первые торги по объекту назначены на 21 ноября. В случае признания двух торгов несостоявшимися планируется присоединение АО «КазАгроПродукт» к АО «Аграрная кредитная корпорация».