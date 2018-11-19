«КазАгро» сообщил о ликвидации «Казагромаркетинг»

Совет директоров дал согласие на добровольную ликвидацию дочернего предприятия
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» сообщило о согласии совета директоров на добровольную ликвидацию ТОО «Казагромаркетинг», сообщается на сайте Казахстанской фондовой биржи.
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